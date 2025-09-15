สื่อเขมรอ้างเที่ยวบินเข้า-ออกสนามบินนานาชาติเตโชคึกคัก ผู้โดยสารเฉลี่ย 15,000 คนต่อวันในสัปดาห์แรก

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวเอเคพีของกัมพูชารายงานว่า การเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของสนามบินนานาชาติเตโชในสัปดาห์แรกนั้น มีปริมาณการจราจรทางอากาศที่โดดเด่น โดยข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชาระบุว่า ในระหว่างวันที่ 9-15 ก.ย. สนามบินนานาชาติเตโชได้รับเที่ยวบินขาเข้าและขาออก (ไป-กลับ) เฉลี่ย 130 เที่ยวบินต่อวัน และมีผู้โดยสารขาเข้าและขาออก (ไป-กลับ) เฉลี่ย 15,000 คนต่อวัน
สนามบินนานาชาติเตโชมีสายการบินให้บริการ 28 สายการบิน โดยเป็นสายการบินภายในประเทศ 4 สายการบิน และสายการบินต่างประเทศ 24 สายการบิน
ในวันที่ 9 ก.ย. สนามบินนานาชาติเตโชได้เปิดให้บริการเที่ยวบินแรกอย่างเป็นทางการ โดยถ่ายโอนสายการบินหลักทั้งหมดจากสนามบินนานาชาติพนมเปญเดิมมายังสนามบินแห่งใหม่นี้ และสำหรับพิธีเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 ต.ค. โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต จะเป็นประธานในพิธี
สนามบินนานาชาติแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นบนพื้นที่รวม 2,600 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงพนมเปญประมาณ 20 กิโลเมตร โดยเป็นสนามบินชั้น 4F ที่สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น แอร์บัส A380 ได้ และได้รับการออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้ 13 ล้านคนต่อปีในเฟสแรก
รายงานระบุว่า สนามบินแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของกัมพูชาในการยกระดับสถานะให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ.