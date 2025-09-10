ชายชาวพม่าโดนคุก 7 ปี เหตุวิจารณ์แผนเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร

เอพี - ชายชาวพม่าอายุ 36 ปี ถูกตัดสินจำคุกพร้อมใช้แรงงานหนักเป็นเวลา 7 ปี ฐานวิพากษ์วิจารณ์แผนจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลในเดือนธ.ค. สื่อของรัฐรายงานวันนี้ (10)
นับเป็นการตัดสินความผิดครั้งแรกภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่ที่มุ่งเป้าไปยังผู้ต่อต้านหรือขัดขวางการเลือกตั้ง โดยในโพสต์เฟซบุ๊กวันที่ 25 ส.ค. ซึ่งถูกลบออกไปแล้ว เนย์ ธเว ได้โพสต์คลิปวิดีโอวงจรปิดการปล้น และวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารที่ให้ความสำคัญกับแผนการเลือกตั้งมากกว่าการรักษาความปลอดภัยของสาธารณชน
เนย์ ธเว อายุ 36 ปี ถูกศาลเมืองตองยี ในรัฐชาน ตัดสินโทษสูงสุดในข้อหาพยายามบ่อนทำลายการเลือกตั้ง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เมียนมาอาลิน ส่วนความผิดอื่นๆ ภายใต้กฎหมายใหม่ฉบับนี้ มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ และไม่มีการให้ข้อมูลว่าใครจะเป็นตัวแทนของเขาในศาล
กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของอองซานซูจีในปี 2564 ที่ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง
นักวิจารณ์ประณามแผนการเลือกตั้งนี้ว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อทำให้การยึดอำนาจของทหารกลายเป็นปกติ และองค์กรต่อต้านหลายแห่ง รวมทั้งกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ ระบุว่าพวกเขาจะพยายามขัดขวางแผนดังกล่าว
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหภาพพม่าระบุว่า มีพรรคการเมืองประมาณ 60 พรรค รวมถึงพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (UNDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ได้ลงทะเบียนลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ คณะกรรมการยังระบุว่าได้เพิกถอนการลงทะเบียนและยุบพรรคการเมือง 4 พรรค เนื่องจากจำนวนสมาชิกพรรคและสำนักงานพรรคไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
ส่วนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของซูจีถูกยุบไปในปี 2566 ขณะที่ ซูจีในวัย 80 ปี กำลังรับโทษจำคุกรวม 27 ปี จากคดีความที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารกล่าวว่าถูกกุขึ้นเพื่อกันเธอออกจากการเมือง
รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลัก ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกรัฐสภาที่ถูกห้ามดำรงตำแหน่งหลังชนะการเลือกตั้งก่อนการยึดอำนาจในปี 2564 กล่าวว่าซูจีสุขภาพไม่แข็งแรง แต่กองทัพระบุว่าเธออยู่ในสภาพที่ดี.