แผนที่ทะเลจีนใต้ทำพิษ! เด็กเวียดนามแห่คว่ำบาตรตุ๊กตาจีน พ่อค้าแม่ค้าบ่นอุบยอดขายลดฮวบ

ตุ๊กตา Baby Three ที่ผลิตในจีน กลายเป็นสินค้าที่ต้องมีในหมู่เด็กเวียดนามและคนเจน Z เมื่อต้นปีนี้ และขายได้หมดเกลี้ยงทั่วประเทศ จนกระทั่งเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับตุ๊กตารุ่น Town rabbit V2 และลายบนแก้มตุ๊กตา ที่กล่าวกันว่าดูคล้ายกับเส้นประ 9 เส้นของจีนปักกิ่งใช้เส้นประนี้เป็นข้ออ้างในการอ้างสิทธิเหนือทะเลจีนใต้มาอย่างยาวนาน ที่มักสร้างความไม่พอใจให้กับเวียดนาม ที่อ้างสิทธิเหนือพื้นที่บางส่วนของทะเลจีนใต้ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตอบสนองต่อกระแสดังกล่าวด้วยการสั่งให้ตรวจสอบของเล่นที่มีเส้นประ 9 เส้น ที่กระทรวงเตือนว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในกรุงฮานอยกล่าวกับเอเอฟพีว่า ตุ๊กตาที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ถูกนำออกจากชั้นวางแล้ว แต่ธุรกิจที่เคยเฟื่องฟูของพวกเขาตอนนี้กลับหยุดชะงัก โดยยอดขายตุ๊กตาทุกรุ่นลดลงอย่างมากเล ที่ขอไม่เปิดเผยชื่อเต็ม กล่าวว่า เมื่อก่อนเธอเคยขายตุ๊กตา Baby Three ได้วันละ 100 ตัว ในราคาตัวละ 20 ดอลลาร์ แต่ยอดขายของเธอลดลงจนแทบไม่เหลือ โดยขายได้แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นในราคาที่ปรับลดลงแล้ว“เด็กเกือบทุกคนเริ่มคว่ำบาตรตุ๊กตา เพราะพวกเขามองว่ามันเป็นประเด็นชาตินิยม คิดว่าการซื้อตุ๊กตา Baby Three เป็นการไม่รักชาติ ฉันลงทุนไปเยอะมากกับสิ่งนี้ มันรู้สึกเหมือนสูญเปล่า” เล กล่าวตามข้อมูลที่สื่อของรัฐอ้างจาก YouNet ECI ที่เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซ พบว่าราคาขายเฉลี่ยของตุ๊กตา Baby Three บน Shoppee และ TikTok Shop ร่วงลงครึ่งหนึ่งในช่วง 10 สัปดาห์แรกของปี 2568หวู ตู่ อายุ 19 ปี กล่าวกับเอเอฟพีว่า ของเล่นดังกล่าวนั้นน่ารัก แต่เรื่องเส้นประ 9 เส้นทำให้เขาต้องเลี่ยงไปก่อน“ในความคิดเห็นของผม ของเล่นที่มีเส้นประ 9 เส้น ส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของเวียดนาม และผมไม่สนับสนุนของเล่นเหล่านี้” หวู ตู่ กล่าวความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เว็บไซต์ Chagee ที่เป็นแบรนด์ชานมของจีน ที่กำลังจะเปิดสาขาแรกในเวียดนาม ถูกโจมตีด้วยความคิดเห็นไม่พอใจและคำขู่ที่จะคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนที่เส้นประ 9 เส้น ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของร้านในปี 2566 ภาพยนตร์เรื่อง “Barbie” ที่นำแสดงโดยมาร์โก ร็อบบี้ และไรอัน กอสลิง ถูกห้ามฉายในโรงภาพยนตร์เนื่องจากมีฉากที่ปรากฎแผนที่เส้นประ 9 เส้น และในปี 2561 เวียดนามได้ตัดฉากจากภาพยนตร์โรแมนติก-คอมเมดี้ เรื่อง “Crazy Rich Asians” ที่ปรากฎภาพแผนที่โลกแสดงหมู่เกาะทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของปักกิ่งทะเลจีนใต้เป็นแหล่งน้ำมันและก๊าซที่มีค่าและเส้นทางเดินทางสำคัญ และเพื่อนบ้านของจีนหลายแห่งได้แสดงความกังวลว่าปักกิ่งกำลังพยายามขยายขอบเขตการครอบครอง.