พม่ายึดคืนได้แล้ว! "ลอยก่อ" เมืองหลวงรัฐกะยา

วันนี้ (16 มิ.ย.) The Global New Light of Myanmar รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมากองทัพพม่าสามารถยึดคืนพื้นที่เมืองลอยก่อ เมืองหลวงของรัฐกะยา กับอีกหลายเมืองซึ่งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติปะโอ ในภาคใต้ของรัฐฉานได้แล้ว หลังจากพื้นที่เหล่านี้ถูกปกครองโดยกองกำลังติดอาวุธ (PDF) ของรัฐบาลเงา (NUG) และกองทัพขององค์กรปลดปล่อยแห่งชาติปะโอ (PNLO) อยู่หลายเดือน ส่งผลในขณะนี้ สถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวได้กลับคืนสู่ความสงบ และชาวบ้านที่เคยต้องหลบซ่อนตัวอยู่ สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตามข้อมูลของ The Global New Light of Myanmar ระบุว่า การยึดพื้นที่คืนได้ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายเพื่อยึดคืนพื้นที่ในเขตภาคใต้ของรัฐฉานกับรัฐกะยาของกองทัพพม่า ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 โดยตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้มีการปะทะกับกองกำลัง PDF และ PNLO รวมทั้งสิ้น 87 ครั้งนอกจากนี้ กองทัพพม่ายังสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ตลอดแนวแนวทางหลวง NH 5 (สี่แสง-ลอยก่อ) ระยะทางรวม 42 ไมล์ หรือประมาณ 68 กิโลเมตร ที่เคยถูกกองกำลัง PDF กับ PNLO ยึดเอาไว้และได้ปิดการคมนาคมไว้นานถึง 4 เดือน โดยกองทัพพม่าได้เปิดให้ชาวบ้านสามารถกลับมาสัญจรบนถนนสายนี้ได้อีกครั้งหนึ่งล่าสุด อู ซอเมียวติ่น มุขมนตรีรัฐกะยา และ พล.ท.ซอมินลัต ผู้บัญชาการกองทัพภาคตะวันออก ได้นำคณะเดินทางสำรวจพื้นที่ต่างๆภายในเมืองลอยก่อ ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงที่ถูกปกครองโดยกลุ่ม PDF เพื่อเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพ และทำความสะอาด ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ประกอบด้วย เจดีย์ศิริมังคลา(ตองกวย) เจดีย์เมี่ยวนาม ตลาดศิริมังคลา ซึ่งเป็นตลาดกลางของเมือง สะพานและถนนหนทางหลายสายก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 กองกำลัง PDF และ PNLO ได้บุกโจมตีและสามารถยึดที่มั่นทางทหารของกองทัพพม่าในพื้นที่รัฐกะยาและภาคใต้ของรัฐฉานไว้ได้หลายแห่ง ประกอบด้วย เมืองลอยก่อ เมืองดีมอโซ ในรัฐกะยา เมืองผายขุน หรือแผ่โข่งในภาษาพม่า เมืองป๊าย หรือเมืองโม-บแยในภาษาพม่า ซึ่งอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างภาคใต้ของรัฐฉานกับรัฐกะยา รวมถึงเมืองสี่แสง ในเขตปกครองตนเองชนชาติปะโอ ในรัฐฉานใต้ นอกจากนี้ยังได้สั่งปิดทางหลวงหมายเลข NH 5 ห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่านถัดจากนั้น 3 วัน ในวันที่ 29 มกราคม กองทัพพม่าจึงได้เปิดปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้าย และใช้เวลาสู้รบนาน 4 เดือน จึงสามารถยึดพื้นที่ซึ่งเสียไปให้กับ PDF และ PNLO กลับคืนมาได้ดังกล่าว