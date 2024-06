ป่าใน "สะกาย" พท.ควบคุมของฝ่ายต่อต้าน ถูกถางตัดไม้ส่งขายจีนจนเหี้ยน

ค่ำวานนี้ (7 มิ.ย.) เพจข่าว The Voice of Shan-Ni ซึ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในรัฐคะฉิ่นและภาคสะกาย ได้เผยแพร่ภาพขบวนรถขนไม้จำนวนหลายคัน กำลังลำเลียงท่อนไม้ขนาดใหญ่โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อส่งข้ามชายแดนออกไปขายยังประเทศจีนทางชายแดนที่ติดกับรัฐคะฉิ่นเนื้อหาข่าวระบุว่า ขบวนรถขนไม้เหล่านี้มาจากแคมป์ทำไม้แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบานเม่าก์ จังหวัดกะต่า ภาคสะกาย ซึ่งมีการลักลอบตัดโค่นต้นไม้กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะต้นสักขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปี อย่างไรก็ตาม The Voice of Shan-Ni ไม่ได้ระบุชัดว่ากลุ่มนายทุนที่เข้ามาตัดโค่น ถางป่าเหล่านี้เป็นใคร บอกแต่เพียงว่ามีคนงานทั้งที่เป็นคนสัญชาติเมียนมาและชาวจีนจำนวนมากถูกนำเข้ามาจากพื้นที่ต่างๆเพื่อเป็นแรงงานทำไม้ในพื้นที่นี้ และภาพรถบรรทุก 10 ล้อที่ขนไม้ไว้เต็มหลังรถเช่นนี้ สามารถพบเห็นได้ทุกวัน จนกลายเป็นภาพชินตาของชาวบ้านจังหวัดกะต่ามีพรมแดนติดกับรัฐคะฉิ่น โดยจากเมืองบานเม่าก์ซึ่งเป็นที่ตั้งแคมป์ทำไม้ มีเส้นทางที่เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันออกสู่เมืองอินดอ เมืองกะต่า เข้าเขตรัฐคะฉิ่น ผ่านเมืองซินคาน เมืองพะโม เมืองมานซี ข้ามเข้าจีนบริเวณใกล้กับด่านชายแดนหล่วยแจ่ สู่อำเภอหล่งชวน เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัว เต๋อหง มณฑลยูนนานThe Voice of Shan-Ni ระบุว่า เมืองบานเม่าก์เป็นพื้นที่ซึ่งถูกควบคุมไว้โดยรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) หรือรัฐบาลเงาของสมาชิกพรรค NLD ภายในพื้นที่เต็มไปด้วยกองกำลังติดอาวุธ(PDF) ที่รัฐบาลเงาจัดตั้งขึ้น เคลื่อนไหวอยู่เต็มไปหมดชาวบ้านในเมืองบานเม่าก์บอกกับ The Voice of Shan-Ni ว่า การทำไม้ในพื้นที่เมืองบานเม่าก์ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทุกวันนี้ พื้นที่ป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ของเมืองบานเม่าก์ได้สูญหายไปแล้วมากกว่า 80%