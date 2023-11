"บิ๊กไก่ ผบ.ทอ." พบ "มินอ่องหล่าย" หลังเสร็จประชุมร่วมกองทัพอากาศพม่า

ช่วงเช้าวานนี้ (23 พ.ย.) พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพพม่า ได้เปิดห้องรับรองเซยาสิริวิมาน ในกรุงเนปีดอ เพื่อให้การต้อนรับ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งได้นำคณะเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้พูดคุยถึงการกระชับความสัมพันธ์กันระหว่างกองทัพไทยและกองทัพพม่า การส่งนักกีฬาทหารเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 2 กองทัพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันของนายทหารจากทั้งกองทัพพม่าและกองทัพไทยก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ได้นำคณะเดินทางไปเยือนพม่าอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ พล.อ.ทูนอ่อง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพพม่า โดย พล.อ.ทูนอ่องได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติที่บุเรงนองวิลล่า ในกรุงเนปีดอ จากนั้นคณะของผู้บัญชาการทหารอากาศจาก 2 ประเทศ ได้ร่วมประชุมกันหัวข้อการประชุมที่ถูกเปิดเผยผ่าน The Global New Light of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อทางการของพม่า ระบุว่า ทั้ง 2 กองทัพอากาศ ได้พูดคุยกันถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ความร่วมมือในการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยี การร่วมฝึกกำลังพลเพื่อพัฒนาศักยภาพของทหารอากาศของ 2 ประเทศการเดินทางเยือนพม้าของคณะผู้บัญชาการกองทัพอากาศไทย มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด ที่กำลังมีการสู้รบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในพม่า ระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์หลายกลุ่ม โดยเฉพาะในภาคเหนือของรัฐชาน รัฐคะฉิ่น รัฐกะยา รัฐชิน และรัฐยะไข่ ซึ่งสื่อตะวันตกและสื่อไทยบางแห่งได้แสดงความเชื่อมั่นออกมาว่ากองทัพพม่ากำลังเสียเปรียบ.