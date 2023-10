สุดโหด! PDF แพร่คลิปฆ่าตัดคอ 7 จนท.รัฐพม่า ชู 3 นิ้วประกาศเป็นการแก้แค้นหลังถูกปราบหนัก

วานนี้ (1 ต.ค.) Eleven Media Group รายงานว่า ชุมชนออนไลน์ในเมียนมามีการแพร่กระจายคลิปวิดีโอซึ่งมีเนื้อหาโหดเหี้ยม โดยเป็นคลิปขณะที่กองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน(PDF)กลุ่มหนึ่ง ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเงาของสมาชิกพรรค NLD กำลังลงมือสังหารเหยื่อ 7 ราย ด้วยการใช้มีดตัดคอเป็นรายคนคลิปดังกล่าว มีความยาว 3 นาที 44 วินาที มีการระบุว่าเป็นปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธที่ใช้ชื่อว่า Dawn Guerrilla ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในเขตเมืองขิ่นอู ภาคสะกาย เนื้อหาในคลิป เป็นภาพของกองกำลังติดอาวุธกำลังกลุ่มหนึ่งยืนล้อมเหยื่อ 7 คน ที่ถูกจับตัวมา ทั้งหมดถูกมัดมือไพล่หลังนั่งคุกเข่าเรียงกันอยู่บนพื้นดิน จากนั้น ผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มได้ชูบัตรประจำตัวของเหยื่อขึ้น และให้เหยื่อแต่ละคนระบุชื่อและตำแหน่งของตน พร้อมยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ เหยื่อทั้งหมดระบุตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนของรัฐบาลสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC)หลังผู้เป็นหัวหน้าสอบถามเหยื่อทุกคนเสร็จแล้ว มือสังหารซึ่งยืนประกบเหยื่อแต่ละคนไว้ ได้หยิบมีดของตนขึ้นมาฟันคอเหยื่อของตนจนเสียชีวิต จากนั้นได้นำร่างของเหยื่อใส่รวมในหลุมขนาดใหญ่ที่ขุดไว้ เสร็จแล้ว กองกำลังติดอาวุธทุกคนได้ยกมือขึ้นชู 3 นิ้ว ประกาศว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการล้างแค้นด้วยเลือดต่อกองทัพพม่า ที่ได้ปราบปรามกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ภาคสะกายอย่างหนักไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่า เหตุสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อใด และสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นแดนประหารอยู่ในเมืองใด แต่จากข้อมูลที่เหยื่อรายหนึ่งได้ตอบคำถามของหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธ ได้ระบุชื่อและตำแหน่งของตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเมืองแวดแลต ในภาคสะกายEleven Media Group รายงานว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีสื่อต่างประเทศสำนักใดออกมารายงานข่าว เพราะหลังเกิดความเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา สื่อต่างประเทศแทบทั้งหมด เน้นรายงานแต่ปฏิบัติการโจมตีของกองทัพพม่าต่อกองกำลังติดอาวุธของฝ่ายต่อต้านเพียงด้านเดียว โดยมักอ้างข้อมูลของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง(Association for the Assistance of Political Prisoners : AAPP) ที่บอกว่า มีประชาชนมากกว่า 4,100 คน ที่ถูกกองทัพพม่าสังหารแต่ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยถูกสื่อต่างประเทศรายงานออกมาเลย คือ นับแต่เริ่มเกิดสงครามกลางเมืองในเมียนมาระหว่างรัฐบาลทหารกับรัฐบาลเงาของพรรค NLD มีพลเรือนมากกว่า 6,300 ราย ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู สมาชิกพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่กองทัพ ที่ถูกกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน(PDF)ของรัฐบาลเงา สังหารไปด้วยเหมือนกัน