กัมพูชาเคาะเพิ่มค่าแรงคนงานสิ่งทอ 204 ดอลลาร์ เริ่มปี 67 สหภาพบ่นอุบไม่ทันเงินเฟ้อ

การปรับค่าแรงขึ้น 2% เพียงพอสำหรับคนงานที่จะซื้ออาหารเช้าและอาหารกลางวันตามแผงริมถนนในกัมพูชาเท่านั้น เนื่องจากค่าเช่าอพาร์ทเม้นต์ขนาดเล็กในกรุงพนมเปญต่อเดือนโดยทั่วไปเริ่มต้นที่ประมาณ 100 ดอลลาร์คณะกรรมการค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลลงมติเมื่อวันพฤหัสฯ ให้ขึ้นค่าจ้างเพียง 2 ดอลลาร์ แต่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้เพิ่มเงินอีก 2 ดอลลาร์ ทำให้ยอดปรับขึ้นรวมเป็นทั้งสิ้น 4 ดอลลาร์ ตามการระบุของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2567อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำนี้ยังคงต่ำกว่าที่สหภาพแรงงานร้องขอไว้มากท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวต่อเนื่อง ในเดือนส.ค. พวกเขาได้ร้องขอให้กระทรวงแรงงานอนุมัติปรับเพิ่มค่าแรงเป็น 220 ดอลลาร์ โดยกล่าวถึงค่าเช่า ค่าไฟ และค่าอาหาร ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยุคโควิด-19“มันไม่ยุติธรรมต่อคนงาน ผู้คนจะกลับไปชนบทมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจแย่ลง” สก เสรโรธ คนงานจากบริษัท Zhen Tai Garment Cambodia Ltd. ในกรุงพนมเปญ กล่าวภาคส่วนตัดเย็บเสื้อผ้ามีการจ้างงานราว 750,000 คน ในปี 2565 และคิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของจีดีพีประเทศ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนงานตัดเย็บเสื้อผ้ามากกว่า 50,000 คน ถูกเลิกจ้าง ท่ามกลางภาวะตกต่ำในภาคส่วนนี้ที่เริ่มมาตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ในปี 2563นอกจากนี้ กัมพูชายังสูญเสียข้อได้เปรียบทางการค้าบางประการกับสหภาพยุโรป เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีส่งออกสูงขึ้นปอ สินา ประธานสหภาพแรงงานกลุ่ม Collective Union of Movement of Workers ระบุว่าจากการตัดสินใจดังกล่าวชัดเจนว่ารัฐบาลเข้าข้างฝ่ายเจ้าของโรงงานแต่กระทรวงระบุว่าจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นอาหารฟรี ค่าเดินทาง และโอกาสในการได้รับค่าล่วงเวลาและโบนัส จะทำให้คนงานมีรายได้ระหว่าง 221-232 ดอลลาร์ต่อเดือนในปีหน้า.