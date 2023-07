พม่าออกกฏบังคับกรณี "พาสปอร์ตหาย-ชำรุด" ต้องโฆษณาในสื่อรัฐ 6 เดือนก่อนทำเล่มใหม่

วันนี้ (25 ก.ค.) The Global New Light of Myanmar และสื่อทางการของเมียนมาอีกหลายแห่ง ได้เผยแพร่กฏเกณฑ์ใหม่ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ เมียนมา เพิ่งประกาศใช้ สำหรับผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายหรือชำรุด และต้องการมาทำเล่มใหม่ โดยกฏเกณฑ์ใหม่บังคับให้ผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง ต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อทางการของรัฐเสียก่อนในกฏเกณฑ์ใหม่ กำหนดเนื้อหาของโฆษณาต้องระบุชื่อตัว ชื่อบิดา เลขที่บัตรประชาชนของผู้ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และเลขที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่สูญหายหรือชำรุด นอกจากนี้ ยังต้องมีหนังสือรับรองของผู้ใหญ่บ้าน และสถานีตำรวจในท้องที่ซึ่งผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อาศัยอยู่หลังจากโฆษณาของผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางใหม่ ถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์หรือสื่อทางการของรัฐไปแล้ว 6 เดือน จึงจะสามารถมายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง โดยต้องนำสำเนาโฆษณาที่ประกาศไว้มาแสดง พร้อมลงนามรับรองว่าได้ทำหนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายจริง และต้องเสียค่าปรับคนละ 56,000 จั๊ต กับค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่อีกคนละ 35,000 จั๊ตตามข่าวที่ถูกเผยแพร่ออกมาวันนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางให้เหตุผลที่ต้องนำกฏเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากในแต่ละเดือน มีผู้ที่ทำหนังสือเดินทางหายหรือชำรุดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก