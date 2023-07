4 ตัวแม่นักข่าวสายวังแห่งราชวงศ์อังกฤษ แต่ละคนชีวิตไม่ธรรมดา!

นักเขียนทั้ง 4 คนนี้ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของวงการสื่อ แต่ละคนมีผลงานหนังสือตีพิมพ์มาก่อน และทุกวันนี้ ก็ยังมีชื่อและความเห็นของพวกเธอปรากฏตามสื่อ ทุกครั้งที่มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษเกิดขึ้นเป็นข่าว ...ใครเป็นใคร มีผลงานอะไรบ้าง เราตามไปรู้จักกัน

นักข่าวสายราชวงศ์ของ Vanity Fair และโฮสต์ร่วมในพอดแคสต์ ‘DYNASTY’ เธอเขียนบทความให้กับ Vanity Fair มาตั้งแต่ปี 2010 มีประเด็นน่าสนใจ เช่น สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และเจ้าชายวิลเลียม จะทรงวางแผนรับมือกับอนาคตของสถาบันกษัตริย์ ที่ปราศจากความแน่นอนได้อย่างไร, สมเด็จพระราชินีคามิลลาจะทรงเป็นราชินีในยุคสมัยใหม่อย่างไร หรือแนวทางการปรับตัวของสถาบันในวิถีของเจ้าชายวิลเลียม ฯลฯ “นิโคลล์” ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของโลกเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ เธอเคยปรากฏตัวเป็นขาประจำหน้ากล้องของสถานี BBC, Sky News และ Entertainment Tonight ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับราชวงศ์ เธอเคยมีผลงานหนังสือเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ อาทิ ‘Harry : Life, Loss, and Love’ ‘Her Majesty The Queen : The Official Platinum Jubilee Pageant Commemorative Album’ และเล่มล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ชื่อเล่ม ‘The New Royals’

เริ่มอาชีพนักข่าวด้วยงานวิจัยให้กับนิตยสาร Observer และสืบต่อด้วยงานเขียนคอลัมน์สัมภาษณ์ ก่อนจะย้ายไป You และ Mail on Sunday ยังคงทำสัมภาษณ์คนดัง บุคคลในข่าว ทั้งมีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียง หลังจากนั้น ก็ลาออกเพื่อไปทำงานกับหนังสือพิมพ์ Daily Mail ในฐานะผู้สัมภาษณ์อาวุโส มีผลงานเด่นคืองานเขียนโปรไฟล์ของดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ และเจ้าชายแฮร์รีให้กับนิตยสาร Newsweek รวมถึงงานสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจ้าชายชาร์ลส์ ในวาระครบรอบ 70 พรรษาให้กับ Mail on Sunday เธอรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าชายแฮร์รีเป็นพิเศษ นอกจากเคยร่วมงานสัมภาษณ์แล้ว เธอยังมีผลงานหนังสือ ‘Harry : Conversations with the Prince’ ตีพิมพ์ออกมาในปี 2018 อีกด้วย และตีพิมพ์เป็นเล่มปกอ่อนอีกครั้งในปีถัดมา โดยผนวกเรื่องราวการกำเนิดของ “อาร์ชี” เพิ่มเติมเข้าไป อีกเล่มล่าสุด ‘Camilla, Duchess of Cornwall : From Outcast to Queen Consort’ ซึ่งบางบทเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระราชินีคามิลลากับดัชเชสเมแกนว่า ในช่วงแรกพระองค์ทรงเคยพยายามสร้างบรรยากาศเป็นมิตร อย่างเช่น ทรงเคยจัดพระกระยาหารกลางวันส่วนตัว ทรงพยายามต้อนรับดัชเชสเมแกนเข้าสู่ครอบครัว แต่ดูเหมือนผู้ได้รับการต้อนรับกลับแสดงปฏิกิริยา “เบื่อและไม่แยแส” คล้ายอยากไปตามทางของตัวเอง

ชื่อจริง “จอร์เจีย อาเรียนนา ซิอาดี” หรือเป็นที่รู้จักกันว่า “เลดี้ ซี” เมื่อแรกเกิดที่จาไมกาเป็นทารกเพศชาย แต่ตอนอายุ 13 ระหว่างใช้ชีวิตที่อเมริกา เธอค้นพบว่าตนเองเป็นผู้หญิง พ่อต้องส่งตัวเธอไปบำบัดกับบาทหลวงคาทอลิก และแนะนำให้เธอกินยาเบื่อหนูเพื่อ “แก้ปัญหา” จนกระทั่ง อายุ 21 เธอจึงเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ และใช้ชีวิตในนิวยอร์ก ทำงานอาชีพนางแบบ ปี 1974 เธอเข้าพิธีแต่งงานกับ “ลอร์ด คอลิน อิวาร์ แคมป์เบลล์” หลังจากรู้จักคุ้นเคยกันแค่สัปดาห์เดียว แต่หลังจากใช้ชีวิตคู่ได้เพียงสองเดือน เธอต้องถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัด ผลจากการถูกสามีทำร้าย ปีถัดมาทั้งสองหย่าร้างกัน นับแต่นั้นมา เธอก็ว่ายเวียนอยู่ในสังคมชั้นสูงของอังกฤษ ปี 1986 เธอมีผลงานหนังสือเล่มแรก ‘Lady Colin Campbell’s Guide to Being a Modern Lady’ ปี 1992 เธอตีพิมพ์ ‘Diana in Private : The Princess Nobody Knows’ เล่าถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้อับปาง ระหว่างเลดี้ไดอานาและเจ้าชายชาร์ลส์ จนเธอได้ชื่อในหมู่นักข่าวว่า ‘Lady Poison Pen’ (เลดี้ปากกาอาบยาพิษ) หนังสือเล่มหลังสุด ‘Queen Mum’ ในปี 2012 เธอเขียนเกี่ยวกับ “เอลิซาเบธ โบว์ส-ลียอง” นางต้นห้องของควีนมัม ผลงานหนังสือแต่ละเล่มของเธอ นักวิจารณ์หลายคนแซะว่า เป็นข้อมูลที่เธอปะติดปะต่อเองจากข่าวลือและเรื่องซุบซิบ ทุกวันนี้ แคมป์เบลล์ใช้ชีวิตอยู่กับลูกบุญธรรมสองคนในย่านเคนนิงตัน และยังมีชื่อปรากฏอยู่ตามสื่อ เมื่อนักข่าวมีประเด็นคำถามกับเธอเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ

นักข่าวและบรรณาธิการนิตยสารชาวอังกฤษ-อเมริกัน ผู้มีบทบาทในการปฏิรูปและปรับโครงสร้างของนิตยสาร The New Yorker ให้เข้มข้นดูดี จนทำให้เธอได้รับการยอมรับในวงการ หลังจากออกจากงานนิตยสาร เธอเริ่มทำงานอิสระ เป็นทั้งคอลัมนิสต์และนักจัดรายการทอล์กโชว์ ช่วงปี 2005-2007 เธอค้นคว้าและเขียนอัตชีวประวัติของเจ้าหญิงไดอานาแห่งเวลส์ ตีพิมพ์เป็นหนังสือปี 2008 เธอก่อตั้งเว็บไซต์ The Daily Beast เนื้อหาเกี่ยวกับทัศนคติ การเมือง และบันเทิง กระทั่งสองปีถัดมา มีการรวมตัวของเว็บไซต์กับ Newsweek เข้าด้วยกัน และเธอถูกหมายตัวไว้ให้คุมบังเหียนของสื่อทั้งสอง ปลายปี 2017 บราวน์เขียนความทรงจำช่วงที่เธอเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสาร Vanity Fair ตีพิมพ์เป็นเล่ม ‘The Vanity Fair Diaries : 1983-1992’ และผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของเธอคือ ‘The Palace Paper : Inside the House of Windsor–the Truth and the Turmoil’ จากงานค้นคว้าที่เธอถนัด และข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษ ที่มักปรากฏข่าวใน The Daily Beast อย่างสม่ำเสมอ