Review: We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie กลิ้งกลมชมดาวฉบับรีมาสเตอร์

เกมเพลย์ 7 กราฟิก 7 เสียง 7 ความคุ้มค่า 6 ภาพรวม 6.8

Bandai Namco Entertainment

สำหรับ We Love Katamari ถือเป็นอีกเกมคลาสสิคในตำนานจากสมัยเครื่องเล่น เพลย์สเตชัน 2 ซึ่งในตอนแรกที่มันออกมาใหม่ๆนั้นตัวเกมค่อนข้างเป็นกระแสได้รับความนิยมพอสมควรด้วยสไตล์การเล่นสุดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครที่ให้ผู้เล่นกลิ้งลูกบอลทรงกลมดูดกลืนวัตถุทุกสิ่งอย่างภายในฉาก จนมีภาคต่อถูกผลิตต่อยอดออกตามมามากมายกระทั่งมาถึงภาคล่าสุดที่เป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์หยิบจับตำนานแห่งยุค PS2 กลับมาปัดฝุ่นใหม่ให้พวกเราเล่นกันอีกครั้งสตอรี่เรื่องราวจะดำเนินตามต้นฉบับ เมื่อแผนการสร้างดวงดาวประดับท้องฟ้าในเกมภาคแรก Katamari Damacy ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แต่ทว่าภารกิจขององค์ชายน้อยยังไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากมีกลุ่มแฟนคลับมนุษย์โลกจำนวนมากเฝ้าหวังรอคอยให้พรของตนสมปรารถนา เราและเหล่าพี่น้องญาติสนิทจึงต้องกลับลงมายังโลกมนุษย์อีกครั้งเพื่อกลิ้งเจ้าลูกทรงกลมคาตามาริสร้างดวงดาวอธิษฐานที่จะช่วยอำนวยพรคำขอของทุกคนวิธีคือต้องเริ่มไล่เก็บจากวัตถุสิ่งของเล็กๆอย่างพวกเหรียญ ดินสอ พอเริ่มใหญ่แล้วค่อยขยับไปจับของชิ้นโตๆอย่างเฟอร์นิเจอร์ สิ่งมีชีวิต หรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่อยๆไต่ระดับสร้างเนื้อสร้างตัวไปทีละสเต็ป เป็นอะไรที่ดูธรรมดาซิมเปิลเข้าใจง่าย แต่จะยากตรงการบังคับควบคุมด้วยสองก้านอนาล็อคที่เป็นอุปสรรคสำคัญ เพราะมันมิใช่แค่ดันไปทางไหนแล้วลูกบอลจะขยับกลิ้งไปทางนั้นทันทีเหมือนตอนบังคับตัวละครเดินปกติ อนาล็อคซ้ายที่ใช้บังคับตำแหน่งการยืนของตัวละครกับอนาล็อคขวาที่ใช้ดันลูกบอลจำเป็นต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน ลูกบอลถึงจะกลิ้งไปตามเส้นทางที่เราปรารถนา ซึ่งมันต้องอาศัยความคุ้นเคยชั่วโมงบินสูงในระดับหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง ถามว่าแล้วมันมีผลอะไรต่อประสบการณ์การเล่นมั้ย? ตอบเลยว่ามีผลแต่มันไม่ได้มากมายนัก เนื่องจากตีมอารมณ์บรรยากาศของเกมมุ่งเน้นความเป็นการ์ตูนสีสันสดใสมากกว่าที่จะมุ่งเน้นความสมจริงสมจัง เราจึงนั่งเล่นไปแบบชิลๆมองฉากหลังพอแบบผ่านๆ บวกกับการเล่นที่ต้องแข่งขันกับเวลาเราจึงมิได้หยุดโฟกัสคอยสังเกตจ้องจับผิดสักเท่าไหร่นั่นเองด้านคอนเทนต์ฟีเจอร์ใหม่ในเวอร์ชันรีมาสเตอร์นี้ ที่เห็นเด่นชัดสุดคงต้องยกให้โหมดใหม่ที่ให้เราสวมบทเป็นราชา King of All Cosmos ในสมัยวัยเยาว์ที่ต้องฟันฝ่าการทดสอบฝึกฝนทักษะการกลิ้งลูกบอลเหมือนกัน เพียงแต่เรื่องราวของเขาอาจไม่ได้ยืดยาวมากนักมีแค่ 5 ชาเลนจ์ให้เล่นเท่านั้นเอง ส่วนโหมดใหม่อื่นๆที่สำคัญน้อยลงมาก็จะมีโหมดสำหรับผู้เล่นมือใหม่สายแคชชวลกลิ้งลูกบอลไปชิลๆได้ทั้งวันแบบไม่มีเวลาจำกัด และสุดท้ายที่เปิดโอกาสให้เราถ่ายภาพเก็บช่วงเวลาโมเมนต์ดีๆในระหว่างการเล่นได้ เรียกว่าใส่มาแบบพอเป็นพิธีให้ตัวเกมดูคุ้มค่าขึ้นมาอีกนิดไม่น่าเกลียดจนเกินไปความละเอียดคมชัดสอดรับทีวีสมัยใหม่, ดนตรีประกอบดีงาม, งานภาพสไตล์การ์ตูนสีสันสดใส และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองตัวเกมไม่ได้ยาวมากนัก, กราฟิกระดับ PS2 ดูเชยตกยุค, คอนเทนต์ใหม่ๆให้มาน้อยนิด และการควบคุมที่ลำบากแอบเข้าถึงยาก