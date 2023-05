The Irrawaddy ตีข่าว “กองทัพพม่า” สั่งเฝ้าระวังชายแดน หลังรู้ผล "ก้าวไกล" ชนะเลือกตั้งในไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา The Irrawaddy สำนักข่าวที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือรัฐบาลเงาของพรรค NLD เสนอข่าวว่า พล.อ.อาวุโส โซวิน ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของเมียนมา ได้มีคำสั่งถึงกำลังพลในกองทัพพม่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนเมียนมา-ไทย อย่างใกล้ชิด หลังรู้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง และกำลังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อยู่ในขณะนี้ปัจจุบัน พล.อ.อาวุโส โซวิน เป็นรองประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) และรองนายกรัฐมนตรี เมียนมา และยังรั้งตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพพม่า อยู่ด้วย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเหนือจากเขาทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่ายตามข่าวของ The Irrawaddy ได้อ้างเนื้อความในคำสั่งของ พล.อ.อาวุโส โซวิน ซึ่งระบุชัดเจนว่า “พรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่โปรตะวันตก และให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดน และติดตามข้อมูล กิจกรรม และความเคลื่อนไหวของพวกเขา”The Irrawaddy อธิบายคำว่า “ผู้ก่อการร้าย”ในเนื้อความของ พล.อ.อาวุโส โซวิน ว่าหมายถึง กองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณชายแดนในเนื้อข่าวของ The Irrawaddy ยังให้ข้อมูลอีกว่า ความวิตกกังวลของ พล.อ.อาวุโส โซวิน มาจากคำพูดของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ได้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาหลายครั้ง หลังรู้ผลเบื้องต้นของการเลือกตั้งเริ่มจากวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม นายพิธาได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ บอกว่าจะผลักดันแผนสันติภาพและฉันทามติ 5 ข้อ เพื่อยุติความรุนแรงในเมียนมา จากที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศอินโดนิเซีย เมื่อปลายเดือนเมษายน 2564 ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อมาวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม นายพิธาได้พบกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ World Economic Forum โดยบอกว่าจะฟื้นบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำอาเซียน และจะลดสถานการณ์รุนแรงที่ดำเนินอยู่ในเมียนมาจากนั้น ในตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม นายพิธายังทวีตข้อความเป็นภาษาอังกฤษและภาษาพม่า แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนโมคา พร้อมทั้งบอกถึงนโยบายของเขาเกี่ยวกับเมียนมา ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน และมีเป้าหมายให้บรรลุสันติภาพร่วมกัน ทั้งประเทศไทย เมียนมา และอาเซียนจากนั้น ในวันรุ่งขึ้น พล.อ.อาวุโส โซวิน จึงมีคำสั่งให้กำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนเมียนมา-ไทย ออกมาตามข่าวของ The Irrawaddyอย่างไรก็ตาม ข่าวคำสั่งให้เฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนเมียนมา-ไทย ของ พล.อ.อาวุโส โซวิน ครั้งนี้ มีเพียง The Irrawaddy แห่งเดียวที่นำเสนอ โดยจากการตรวจสอบพบว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน สำนักข่าวอื่นในเมียนมา ทั้งสำนักข่าวฝ่ายต่อต้านและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลทหาร ตลอดจนสื่อของทางการ อย่าง The Global New Light of Myanmar ก็ยังไม่มีสำนักข่าวใดที่ได้รายงานข่าวนี้ออกมา