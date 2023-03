พม่าจัดประชุมนักธุรกิจจาก “ฉงชิ่ง” เชิญชวนลงทุนอุตสาหกรรม EV

วานนี้ (22 มี.ค.) ที่โรงแรมลอตเต้ ในกรุงย่างกุ้ง สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา (Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry : UMFCCI) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน-เมียนมา มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน โดยกลุ่มหลักเป็นเหล่านักธุรกิจ เจ้าของกิจการ จากอำเภอปี้ซาน (Bishan) นครฉงชิ่ง ที่สนใจเข้ามาลงทุนในเมียนมา ร่วมถึงนักธุรกิจและเจ้าของกิจการชาวเมียนมาอีกหลายรายที่กำลังหาผู้ร่วมทุนชาวจีนหัวข้อหลักที่ถูกนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลแก่นักธุรกิจ เจ้าของกิจการจากปี้ซาน เกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมแขนงต่างๆของเมียนมาที่ยังต้องการผู้เข้ามาลงทุน เช่น ด้านเทคโนโลยี่ ด้านสาธารณสุข แต่หัวข้อที่เน้นหนักเป็นพิเศษ คือการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) ซึ่งรัฐบาลของสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) กำลังเปิดเสรีให้มีการลงทุนอย่างครบวงจรผู้ที่ขึ้นบรรยายให้ข้อมูล ประกอบด้วย อู เอวิน ประธาน UMFCCI อู เส่งวินอ่อง นายกสมาคมมิตรภาพเมียนมา-จีน ร่วมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักผู้อำนวยการการจัดการบริษัทและการลงทุนเมียนมา (Directorate of Investment and Company Administration : DICA) และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศฯลฯอู เอวิน ประธาน UMFCCI เป็นผู้ขึ้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเสรีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่ง ก่อนหน้านี้ อู วินเฉ่ง รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการคลัง ได้ลงนามในประกาศฉบับที่ 90/2022 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ให้ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเหลือ 0% มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566วัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนี้ เพราะรัฐบาลของสภาบริหารแห่งรัฐ ต้องการกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเนื้อหาในประกาศครอบคลุมรถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบที่จะนำเข้าไปขายในเมียนมา ที่จะได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ รถยนต์ที่ถูกนำเข้าไปทั้งคัน (CBU) รถยนต์ที่นำชิ้นส่วนและอะไหล่เข้าไปประกอบในเมียนมา (CKD) หรือการนำเข้าชิ้นส่วนและอะไหล่เข้าไปบางส่วน (SKD)อู เส่งวินอ่อง นายกสมาคมมิตรภาพเมียนมา-จีน ได้ขึ้นให้ข้อมูลของเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีอยู่ 3 แห่งในเมียนมา ประกอบด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษตีละหว่า ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้วในเขตสิเรียม ทางตอนใต้ของกรุงย่างกุ้ง ที่เป็นการลงทุนของกลุ่มธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น เขตเศรษฐกิจพิเศษเจ้าก์ผิ่ว ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ ในภาคตะวันตกของเมียนมา ซึ่งเป็นการลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในจังหวัดทวาย ภาคตะนาวศรี ซึ่งรัฐบาลเมียนมาเคยให้สัมปทานแก่นักธุรกิจไทย แต่ได้ถูกยึดสัมปทานคืนเพราะไม่มีความคืบหน้า และกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้ลงทุนรายใหม่ข้อมูลจากสำนักผู้อำนวยการการจัดการบริษัทและการลงทุนเมียนมา ระบุว่า จนถึงปัจจุบันมีนักลงทุนจากจีนได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู่ในเมียนมา 583 แห่ง และมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 524 แห่ง