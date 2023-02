สหรัฐฯ ประชุมร่วม "รัฐบาลเงาพม่า" ยังหนุนหลังสู้กับ "รัฐบาลทหาร" ต่อ

วานนี้ (1 ก.พ.) ซึ่งเป็นวันครบรอบ 2 ปี การรัฐประหารในพม่า สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือรัฐบาลเงาของพรรค NLD ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เผยแพร่ภาพการประชุมร่วมระหว่างตัวแทนรัฐบาลเงา กับตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ผู้เข้าร่วมประชุมฝั่งรัฐบาลเงา ประกอบด้วย อู โมส่ออู รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ อู ถิ่นลินอ่อง รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ในพม่า ส่วนฝั่งสหรัฐอเมริกา เป็นนายแดเนียล เจ. คริเทนบริงค์ ผู้ช่วยเลขานุการ กับนางเมลิสซา บราวน์ รองผู้ช่วยเลขานุการ ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ในโอกาสที่นายแดเนียล และนางเมลิสซา ได้มาเยี่ยมชมสำนักงานตัวแทนรัฐบาลเงาพม่า ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.เพจ Ministry of Foreign Affairs NUG - Washington, D.C ระบุว่า การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ เพราะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลเงาพม่า โดยเฉพาะการสนับสนุนที่รัฐบาลเงาได้รับจากสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมา และเป็นการปูทางสำหรับความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกาจะมีให้ต่อไป อย่างไรก็ตาม เนื้อข่าวที่ถูกเผยแพร่ ไม่ได้ระบุรายละเอียดของความช่วยเหลือที่รัฐบาลเงาจะได้รับด้านบัญชีทวิตเตอร์ Bureau of East Asian and Pacific Affairs ได้ทวีตว่า การประชุมครั้งนี้ได้พูดคุยกันเรื่องความสนับสนุนอันหลากหลาย ที่สหรัฐอเมริกาจะให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่าข่าวการจัดประชุมร่วมระหว่างผู้ช่วยเลขานุการ ด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับรัฐมนตรี 2 คนในรัฐบาลเงาพม่าเมื่อวานนี้ ได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่ออย่างแพร่หลายในชุมชนออนไลน์ของกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านกองทัพพม่า.