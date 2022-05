สุดโชคดี! ลูกหมี 2 ตัวได้ชีวิตใหม่หลังจนท.ช่วยเหลือจากพวกลักลอบค้าสัตว์ป่าในเวียดนาม

องค์กร Four Paws ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้จับยึดลูกหมีเพศเมีย 2 พี่น้องมาจากชายคนหนึ่งที่ยอมรับว่าจับพวกมันได้ในไร่กระวานโดยมีแผนที่จะขายพวกมันเวียดนามเป็นศูนย์กลางการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และหมีมักถูกเลี้ยงไว้เพื่อรีดน้ำดีจากถุงน้ำดีของพวกมันเพื่อใช้ในยาแผนโบราณลูกหมีทั้ง 2 ตัว ที่มีชื่อว่าบีและแอม ถูกพาไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเวียดนามที่ดำเนินการโดยองค์กร Four Paws สถานที่ที่พวกมันจะได้รับการเลี้ยงดูและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่พวกมันไม่สามารถกลับคืนสู่ธรรมชาติได้เพราะไม่มีสถานที่ปลอดภัยสำหรับหมีในเวียดนามและไม่มีโครงการนำพวกมันกลับคืนสู่ป่า“ตอนนี้พวกมันกิน เล่น และนอนเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็ได้เห็นบุคลิกของพวกมันที่แสดงออกมาในแต่ละตัว บีขี้เล่นและมั่นใจ ส่วนแอมตอนนี้ดูสงบเสงี่ยม แต่ก็ช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็น” เอมิลี ลอยด์ ผู้จัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ระบุในคำแถลงของ Four Pawsองค์กร Four Paws กล่าวว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีหมีเลี้ยง 5 ตัว ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์ที่คล้ายกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเวียดนามผ่านกฎหมายเพื่อพยายามควบคุมการค้าสัตว์ป่า แต่การบังคับใช้ยังไม่เข้มแข็ง และองค์กร Four Paws กล่าวว่าธุรกิจดีหมีกำลังเฟื่องฟู.