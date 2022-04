"แนวรบพม่า-กะเหรี่ยง" ขยายเข้ารัฐมอญ KNLA ตีค่ายตามแนวถนน AH1 ในบีลิน

วานนี้ (13 เม.ย.) Than Lwin Times รายงานว่า ในวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ กองทัพผสมกะเหรี่ยง นำโดยกองพลที่ 1 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA 1) ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตอนเหนือของรัฐมอญ สนธิกำลังกับกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาล (PDF) และทหารขององค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNDO) ได้บุกโจมตีค่ายทหารพม่าซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านเลเก่ เมืองบีลิน จังหวัดสะเทิม รัฐมอญการโจมตีเริ่มต้นในช่วงเช้า กองทัพผสมกะเหรี่ยงเปิดฉากโดยใช้อาวุธหนัก เช่น เครื่องยิงจรวด RPG ปืนยิงลูกระเบิด M79 ยิงถล่มเข้าไปในค่ายทหาร ตามด้วยการระดมยิงปืนกลใส่ทหารพม่าที่อยู่ในค่าย จากนั้นได้ล่าถอยออกไปทหารจาก KNLA 1 บอกกับ Than Lwin Times ว่า มีทหารพม่าอย่างน้อย 3 นาย เสียชีวิต และอีกหลายนายได้รับบาดเจ็บ จากผลงานโจมตีของพวกเขา ขณะที่ฝ่ายกองกำลังผสมกะเหรี่ยง ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตชาวบ้านเลเก่ บอกกับ Than Lwin Times ว่า หลังเสียงปืนสงบลงได้ไม่นาน ทหารพม่าจำนวนหนึ่งได้บุกเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อค้นหาทหารจากกองทัพผสมกะเหรี่ยงที่อาจซ่อนตัวอยู่ แต่ไม่พบเมืองบีลิน อยู่ทางเหนือของตัวเมืองสะเทิม และทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองไจก์โท ในรัฐมอญ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอยู่ในแนวทางหลวงเอเชียหมายเลข 1(AH1) ที่เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าที่ไทยและพม่าซื้อขายกันผ่านด่านชายแดนเมียวดี โดยเมื่อสินค้าไทยข้ามแดนจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่เขตพม่า ในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยงแล้ว สินค้าจะถูกขนส่งทางถนน AH1 ผ่านเมืองกอกะเรก ผะอัน สะเทิม บีลิน ไจก์โท จากนั้นข้ามแม่น้ำสะโตง เข้าสู่พื้นที่เมืองพะโค และลงสู่กรุงย่างกุ้ง เพื่อกระจายต่อไปยังรัฐ และภาคต่างๆ ทั่วประเทศพม่าปัจจุบัน การขนส่งสินค้าที่พม่าซื้อจากไทย ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการขนส่ง หลังจากกองพลที่ 6 ของ KNLA ได้สั่งปิดถนน AH1 ห้ามรถทุกชนิดใช้เส้นทางช่วงจากเมืองเมียวดีไปยังกอกะเรกโดยเด็ดขาด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม จนถึงขณะนี้มีรถที่ฝืนใช้เส้นทางนี้เพราะมีความจำเป็นมากกว่า 10 คัน ได้ถูกเผาจนวอด และมีคนขับรถต้องเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 2 รายล่าสุด วานนี้ (13 เม.ย.) บนถนน AH1 ช่วงบริเวณน้ำตกตอหน่อ มีรถบรรทุกสินค้ากับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอีก 3 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน ถูกเผา ประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรผ่านเส้นทางนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 4 รายทุกวันนี้การสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังผสมกะเหรี่ยง ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทาง AH1 ช่วงเมียวดี-กอกะเรก ที่หมู่บ้านเลเกก่อ และที่ตำบลวาเล่ย์ ทางตอนใต้ของตัวเมืองเมียวดี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก.