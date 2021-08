จีนส่งนักวิทย์สนับสนุน "ลาว-พม่า" ผลิตวัคซีนโควิดใช้เอง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม Ding Yuefan ตัวแทนบริษัทผลิตยาหยวนซู ในฐานะตัวแทนบริษัท StemiRNA ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีน ได้นำทีมงานเข้าพบกับ ดร.บุนแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาวตามข่าวที่ถูกเปิดเผยโดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์และสุขศึกษา (Centre of Information and Education for Health) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) ระบุเพียงว่าหัวข้อที่ทั้ง 2 ฝ่ายหารือกัน ได้แก่การจัดตั้งหน่วยทดลองและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในลาว เพื่อผลิตป้อนแก่ความต้องการของประชาชนในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอื่น ๆ มากไปกว่านี้StemiRNA ตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวจีน ในชุมชนผลิตยาจางเจียง (Zhangjiang Drug Valley) นครเซี่ยงไฮ้ เมื่อปี 2559 ทำหน้าที่ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยี่ชีวภาพเพื่อนำมาพัฒนาและผลิตวัคซีน mRNA รายแรกของจีน และนับแต่ก่อตั้งขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน StemiRNA สามารถระดมเงินทุนสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ที่เป็นองค์กรธุรกิจ และบริษัทวิจัยในจีนประมาณ 6 ราย คิดเป็นเงินมากว่า 100 ล้านหยวนในเมียนมา สำนักข่าว The Irrawaddy มีรายงานเมื่อวานนี้ (18 ส.ค.) โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ พลจัตวา ซอ มิน ทุน โฆษกรัฐบาลทหาร ซึ่งบอกว่า จีนและรัสเซียจะให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ โดยจะใช้โรงงานเภสัชกรรมของรัฐบาลเป็นสถานที่ผลิต และทั้งจีนกับรัสเซียจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำ รวมถึงส่งวัตถุดิบมาสนับสนุนพลจัตวา ซอ มิน ทุน บอกกับ The Irrawaddy ว่ารัฐบาลเมียนมากำลังจะได้ใบอนุญาตผลิตวัคซีนสปุตนิก วี จากรัสเซีย แต่กับจีนนั้น ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ใบอนุญาตผลิตซิโนฟาร์มหรือซิโนแวค อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพยายามผลักดันจะให้การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขึ้นใช้เองในประเทศ สามารถเริ่มต้นได้ภายในปีนี้ปัจจุบัน เมียนมาได้รับความช่วยเหลือจากจีนที่ส่งวัคซีนซิโนฟาร์มมาให้ 2.5 ล้านโดส และรัฐบาลได้ซื้อวัคซีนซิโนแวคมาอีก 2 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนทั่วประเทศส่วนในลาว วัคซีนที่ได้รับความช่วยเหลือมาส่วนใหญ่เป็นซิโนฟาร์มจากจีน 2,902,000 โดส รองลงมาเป็นวัคซีนที่ได้รับผ่านโครงการโคแว็กซ์ 3 ยี่ห้อ รวม 2,272,440 โดส ได้แก่ แอสตราเซเนกา 1,163,820 โดส จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 1,008,000 โดส และไฟเซอร์อีก 100,620 โดส นอกจากนี้ยังมีสปุตนิก วี ที่ประเทศรัสเซียส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม อีก 5,000 โดส