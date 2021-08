กรมที่ดินเดินหน้าโครงการ "บอกดิน" ระยะ 2 ตรวจสอบข้อมูลที่ดินให้ประชาชน

อธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่า กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ “บอกดิน” เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล และข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดกรมที่ดินขอรายงานผลการดำเนินการโครงการ ดังนี้1.โครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ.2563 (ระยะที่ 1) เปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้แล้ว ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย2.โครงการปี พ.ศ.2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้ง จากเดิมซึ่งใช้วิธีสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ และนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ “บัตรบอกดิน” เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ “บอกดิน” (ระยะที่ 2) ซึ่งเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 447,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินตามที่ผู้ใช้บริการ “บอกดิน” แจ้งตำแหน่งไว้ปรากฏว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 197,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ใช้บริการ “บอกดิน” (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin2.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป3.การบริหารจัดการข้อมูลรับแจ้งโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ.2563 (ระยะที่ 1) และข้อมูล รับแจ้งโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ.2564 (ระยะที่ 2) โดยนำข้อมูลไปจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากกรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจะสามารถดำเนินการให้ประชาชนผู้แจ้งข้อมูลบอกดิน งได้ในระยะเวลาที่สั้นลง4.สำหรับโครงการ “บอกดิน” ปี พ.ศ. ง2565 (ระยะที่ 3) กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป