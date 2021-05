‘อาลีบาบา’ ทุ่ม $400 ล้านถือหุ้นธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ในเวียดนาม

กลุ่มบริษัทที่รวมถึงบริษัทอาลีบาบากรุ๊ป และบริษัท Baring Private Equity Asia ได้ลงนามข้อตกลงเข้าถือหุ้น 5.5% ในบริษัท The CrownX ที่เป็นบริษัทค้าปลีกในเครือของบริษัทเมซานบริษัท The CrownX ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2562 มีมูลค่าภายใต้ข้อตกลงที่ 6,900 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่ากับ 93.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น คำแถลงระบุ โดยบริษัทเมซานที่เป็นบริษัทแม่จะถือหุ้น 80.2% ในบริษัทค้าปลีกแห่งนี้การเข้าถือหุ้นของบริษัทอาลีบาบาครั้งนี้ ทำให้บริษัท The CrownX เป็นพันธมิตรกับลาซาด้า (Lazada) บริษัทอี-คอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะช่วยเร่งตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ในเวียดนาม“บริษัท CrownX จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลาซาด้าเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้กลายเป็นแพลตฟอร์มแบบออลอินวัน เพื่อรองรับการซื้อของผู้บริโภคทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์” บริษัทเมซานระบุในคำแถลงนอกจากนี้ บริษัทเมซานยังระบุว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนรายอื่นๆ เกี่ยวกับการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มเติมในมูลค่าราว 300-400 ล้านดอลลาร์ ในบริษัท The CrownX และคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในปีนี้หลังประกาศการลงทุนดังกล่าว ราคาหุ้นของบริษัทเมซานเพิ่มขึ้น 5.57% ในวันอังคาร (18) ที่ 110,000 ด่ง ทำให้บริษัทมีมูลค่าตลาดที่ 5,300 ล้านดอลลาร์.