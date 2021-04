ซึ้ง! ท่ามกลางระเบิดและห่ากระสุนในพม่า ยังพบเห็นธารน้ำใจที่ไม่แบ่งแยกศาสนา

ภาพการนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัยในชุมชนเขตนัวชานโกง ที่ถูกเผยแพร่ออกมาช่วงบ่ายวันนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความรู้สึกปลาบปลื้ม ตื้นตันใจแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น ช่วยบรรเทาความหดหู่ในจิตใจของผู้ที่เฝ้าติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพม่า ที่เกิดขึ้นมาตลอด 2 เดือนครึ่งได้เป็นอย่างดีเขตนัวชานโกง เป็นชุมชนชาวมุสลิมในอำเภออ่องมเยตาน จังหวัดมัณฑะเลย์ อยู่ทางฝั่งตะวันตกของถนนหมายเลข 3 ใกล้กับสนามกอล์ฟฉ่วยมานตองช่วงเช้าของวันที่ 13 เมษายน ได้เกิดอัคคีภัยขึ้นกับชุมชนนี้ เปลวเพลิงได้เผาผลาญบ้านเรือนผู้คนมอดไหม้ไปถึง 40 หลัง ชาวบ้านแทบจะทั้งหมู่บ้านอยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนหน้าเกิดการรัฐประหาร มีความพยายามให้เกิดความแตกแยกทางศาสนาขึ้นในพม่า มีวาทกรรมที่สร้างความเกลียดชังชาวมุสลิมจำนวนมาก ถูกปล่อยออกมาต่อสาธารณะอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะจากพระภิกษุสายฮาร์ดคอร์อย่างพระวิระธู ที่มีความใกล้ชิดกับกองทัพพม่า จนเจ้าตัวถูกออกหมายจับและถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้แต่ภาพที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ในพม่าเมื่อตอนบ่ายวันนี้(14 เม.ย.) ได้สลายกระแสความแตกแยกเหล่านั้นไปจนหมดสิ้นเช้าวันนี้ คณะสงฆ์จากสังฆสมาคมในมัณฑะเลย์ กับเหล่าแม่ชีจากโบสถ์เซนต์โจเซฟ สภาคาทอลิคแห่งมัณฑะเลย์ ได้ร่วมกันนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ ไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสพภัยในชุมชนนัวชานโกง ที่เป็นชาวมุสลิมเพจคณะแม่ชีแห่งโบสถ์เซนต์โจเซฟ(Sisters of St.Joseph of the Apparition Myanmar) เผยแพร่ภาพชุดนี้ออกมาเมื่อเวลา 13.00 น. จากนั้นอีก 2 ชั่วโมง เวลาประมาณ 15.00 น. สำนักข่าว Ayeyarwaddy Times ได้นำภาพชุดเดียวกันออกมาเผยแพร่ต่อจนถึงเวลา 19.00 น. โพสต์ของเพจคณะแม่ชีแห่งโบสถ์เซนต์โจเซฟ มีผู้แสดงความรู้สึกชื่นชม 5.3 พันคน และภาพถูกแชร์ต่อไปแล้วกว่า 7,000 ครั้ง ส่วนโพสต์ของสำนักข่าว Ayeyarwaddy Times มีคนแสดงความรู้สึกชื่นชม 15.7 พันคน และมีการแชร์ต่อไปกว่า 6,700 ครั้งชมภาพทั้งหมดจากเพจต้นทาง