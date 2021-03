วัคซีน COVAX ล็อตแรก 1.32 แสนโดสถึงลาว ตั้งเป้า 2564 ฉีดประชากรทั่วประเทศ 1.4 ล้านคน

วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา วัคซีนป้องกันโควิด-19 จากโครงการ COVAX ล็อตแรก จำนวน 132,000 โดส จากทั้งหมด 480,000 โดส ได้เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์รศ.ดร.บุนกอง สีหาวง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (ในขณะนั้น) ในฐานะรองหัวหน้าคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไข การระบาดของโควิด-19 สปป.ลาว เปิดเผยว่า วัคซีนล็อตนี้เป็นของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ได้ว่าจ้างสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียเป็นผู้ผลิตให้ โดยตามแผนการ COVAX จะส่งวัคซีนที่เหลือแก่ลาวให้ครบ 480,000 โดสภายในปีนี้โครงการ COVAX (COVID-19 Vaccine Global Access Facility) เป็นความร่วมมือขององค์กรอนามัยโลก (WHO) องค์กร GAVI (Gavi, the Vaccine Alliance) และกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: CEPI) ซึ่งได้บรรจุลาวให้เป็น 1 ใน 92 ประเทศ ที่จะได้รับวัคซีนจากโครงการในปริมาณ 20% ของประชากร หรือประมาณ 1.4 ล้านคนตามแผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนโควิด-19 แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขลาวตั้งเป้าว่าปีนี้ ต้องฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วประเทศได้ 20% ของจำนวนประชากรรวม 7 ล้านคน โดยวัคซีนที่ได้รับจากโครงการ COVAX ล็อตนี้จะถูกนำไปฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น คนทำงานในศูนย์กักตัวเพื่อดูอาการ เจ้าหน้าที่ตามด่านสากล รวมถึงพนักงานขับรถดร.มาร์ค จาค็อบส์ ผู้แทน WHO ประจำลาว บอกว่า วัคซีนจากโครงการ COVAX ที่ได้รับ จะเพิ่มความเข้มแข็งแก่ลาวในการต่อสู้กับโควิด-19 และเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของประชาคมโลกในการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ปลายปี 2563 ลาวได้รับวัคซีนที่ผลิตโดย China National Pharmaceutical Group หรือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากจีน ล็อตแรกจำนวน 2,000 โดส กระทรวงสาธารณสุขได้นำไปฉีดให้แก่อาสาสมัคร และบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 200 คน ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2563จากนั้นซิโนฟาร์มได้ส่งวัคซีนแก่ลาวเพิ่มขึ้นอีก 300,000 โดส คณะรัฐมนตรี บุคลากรการแพทย์ และบุคคลที่มีความเสี่ยงของลาวได้รับการฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคมปีนี้วันที่ 21 มกราคม วลาดิเมียร์ กาลินิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำลาว เป็นตัวแทนนำวัคซีน Sputnik V ซึ่งผลิตโดยสถาบันวิจัย Gamaleya กรุงมอสโก จำนวน 1,000 โดส มามอบแก่กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนการรัสเซียตั้งใจจะมอบวัคซีน Sputnik V จำนวน 2 ล้านโดสแก่ลาว คิดเป็นสัดส่วน 25% ของประชากรปัจจุบัน ลาวได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้วรวม 435,000 โดส จาก 3 แหล่ง ได้แก่ Sinopharm จากจีน 302,000 โดส Sputnik V จากรัสเซีย 1,000 โดส และจากโครงการ COVAX 132,000 โดสตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ลาวมีผู้ติดเชื้อรวม 49 คน รักษาหายแล้ว 46 คน ยังรักษาตัวอยู่ 3 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต.