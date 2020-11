‘สตาร์บัคส์’ กางแผนลุยตลาดลาว เปิดสาขาแรกในเวียงจันทน์ปีหน้า

บริษัทระบุว่า บริษัทวางแผนที่จะเปิดร้านสาขาที่นครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว ในช่วงฤดูร้อนปีหน้าร้านสาขาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะดำเนินการโดยบริษัท Coffee Concepts (Laos) Ltd. ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Maxim’s Caterers Ltd ของฮ่องกง โดยสตาร์บัคส์ระบุในคำแถลงว่า บริษัทตั้งใจที่จะใช้ความเป็นระดับโลกของบริษัทสร้างผลในแง่บวกและโอกาสในการทำงานให้แก่ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และมีพรมแดนติดกับไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม และจีนแห่งนี้“เรายินดีที่จะแนะนำแบรนด์สตาร์บัคส์มาสู่ลาว เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ 20 ปี ของเรากับสตาร์บัคส์เพื่อขยายอุตสาหกรรมกาแฟทั่วภูมิภาคเอเชีย” ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัท Maxim’s Caterers Ltd กล่าวชาวลาวดื่มเครื่องดื่มกาแฟที่ผสมนมและน้ำตาล เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในเอเชีย แต่ประเทศที่มีประชากร 7.2 ล้านคนแห่งนี้ ยังเป็นผู้ส่งออกกาแฟและมีโรงคั่วและร้านกาแฟของตนเองด้วยก่อนโควิด-19 ระบาด นักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนลาวมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเยือนลาวมากกว่า 4 ล้านคน ถึงแม้รายได้คนท้องถิ่นจะเพิ่มสูงขึ้น แต่เฉลี่ยแล้วยังคงอยู่ที่ประมาณ 300 ดอลลาร์ต่อเดือนบริษัทระบุในคำแถลงว่า บริษัทตั้งใจที่จะใช้แนวทางที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่นสำหรับลูกค้าทั้งนักท่องเที่ยวและชาวลาว“เราจะใช้แนวทางที่พิจารณาอย่างรอบคอบขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในลาว และหวังที่จะมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมกาแฟที่มีชีวิตชีวาของลาว” สตาร์บัคส์ กล่าวสตาร์บัคส์ ระบุว่า บริษัทกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ แต่ยังคงตั้งเป้าที่จะเปิดร้านในช่วงฤดูร้อนปี 2564ลาวมีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดสะสมในประเทศเพียง 24 คน ตามรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกิ้นส์ แต่ตัวเลขดังกล่าวคาดว่าต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากประเด็นปัญหาเรื่องการตรวจหาเชื้อและผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการ แต่มาตรการการป้องกันการระบาดได้จำกัดการเดินทางในภูมิภาค“เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น เช่นเดียวกับที่เราทำในทุกตลาดโดยคำนึงถึงสุขภาพของคู่ค้าและลูกค้าเป็นลำดับแรก” สตาร์บัคส์ ระบุ.