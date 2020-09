เขมรวางแผงหนังสือชูผลงาน ‘ฮุนเซน’ รับมือโควิด ชี้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

หนังสือความยาว 216 หน้า ที่มีชื่อว่า “Samdech Hun Sen: Cambodia's Elegant Hero Who Goes Against the Tide to Fight COVID-19” เขียนขึ้นโดย เปา สก ที่ปรึกษาของฮุนเซน และสมาชิกของสมาคมนักเขียนเขมร (KWA) โดยตีพิมพ์เป็นภาษาเขมร วางจำหน่ายทั้งหมด 2,500 เล่ม ไปเมื่อกลางเดือนก.ค.เปา สก กล่าวว่าหนังสือบอกเล่าถึงการตัดสินใจและถ้อยแถลงต่างๆ รวมถึงรูปถ่ายของผู้นำเขมรที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้การระบาดของโควิด-19 และศิลปะการเป็นผู้นำของฮุนเซน“เราเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่าที่อื่นๆ ในช่วงเริ่มต้นการระบาดของโควิด-19 และเรายังต้องการที่จะเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างกัมพูชาและจีนในการต่อสู้กับไวรัส ” เปา สก กล่าวเปา สก กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ยังมีรูปถ่ายของฮุนเซนขณะสัมผัสมือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งครั้งพิเศษในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นช่วงแรกของการระบาดนอกจากนี้ หนังสือยังอธิบายถึงการตัดสินใจด้านมนุษยธรรมของฮุนเซนที่อนุญาตให้เรือสำราญ เอ็มเอส เวสเตอร์ดัม พร้อมผู้โดยสารมากกว่า 2,200 คน 41 สัญชาติ เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ หลังเรือถูกปฏิเสธมาแล้วหลายแห่ง จากความวิตกกังวลว่าอาจมีผู้โดยสารติดเชื้อไวรัส“หลักฐานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เหล่านี้ได้พิสูจน์ว่ากัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆ แต่มีใจที่ยิ่งใหญ่ และเราได้ดำเนินงานด้านมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าชนชาติใด” เปา สก กล่าวนอกจากผลงานการรับมือการระบาดของผู้นำเขมรแล้ว หนังสือยังบันทึกถึงมาตรการการป้องกันต่างๆ ที่กัมพูชาได้ดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบาดระลอกแรกสำหรับหนังสือภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีนจะมีวางจำหน่ายในปลายเดือนต.ค. หรือต้นเดือนพ.ย. ตามการระบุของผู้เขียนกัมพูชาประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 สะสมในประเทศจนถึงวันเสาร์ (26) อยู่ที่ 276 คน และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ ตามข้อมูลของกระทรวงสาธาธารณสุข.