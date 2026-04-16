PM2.5 เหนือ-อีสานตอนบนยังสาหัส ! จุดความร้อนไทยทุบสถิติสูงสุดในอาเซียน

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Witsanu
Attavanich เมื่อเช้าวันนี้ (16 เม.ย. 69) ว่า
เช้านี้คนไทยปอดแตก! เผาโหดทำสถิติสูงสุดใหม่! 5,384 จุด! ไทยครองแชมป์เผามากสุดในอาเซียน! ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แชมป์เผาภาคเกษตร! ฝุ่นพิษ PM2.5 (สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1) กระจายทั่วประเทศ ประชาชนในภาคเหนือและอีสานตอนบนสาหัสหนักต่อเนื่องเผชิญฝุ่นพิษระดับอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก (สีม่วง) และระดับเสี่ยงอันตรายที่ทุกคนอาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้น (สีน้ำตาล)
รศ.ดร.วิษณุ บอกว่ากฎหมายที่มีปัจจุบันจัดการกับปัญหาไม่ได้และปัญหาจะยังคงอยู่ต่อไปถ้าไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้น ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันส่งเสียงเรียกร้อง ให้รัฐบาลนำ พ.ร.บ.อากาศสะอาด ฉบับที่ยังค้างในชั้นวุฒิสภากลับมาพิจารณาต่อโดยด่วน! ด้วยการเข้าไปลงชื่อที่ https://thailandcan.net/th และโพสต์ข้อความ #13พฤษภาเส้นตายพรบอากาศสะอาด ขอให้รัฐบาลใช้ประชาชนเป็นหัวใจในการแก้ปัญหา ไม่ใช่กลุ่มทุนผู้ก่อมลพิษสูง
หลายพื้นที่ของ กทม. และปริมณฑล ภาคกลาง อีสานตอนล่าง ตะวันตก และภาคใต้ ยังคงได้รับฝุ่นพิษต่อเนื่องระดับสีแดงและสีส้ม ภาคใต้เตรียมรับฝุ่นพิษจากอินโดนีเซียช่วง ก.ค.-ก.ย. 69 และปี 2570 (ช่วง ม.ค.-เม.ย.) ฝุ่นพิษจะโหดกว่าปีนี้ทั่วประเทศจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเร่งตัวขึ้น
ทั้งนี้จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISTDA เมื่อวาน (15 เม.ย. 69) ประเทศไทยมีจำนวนจุดความร้อนในระดับสูงทำระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 5,384 จุด จำแนกเป็นพื้นที่ป่า (ที่มีการเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมอยู่ด้วย) ทำสถิติสูงสุดใหม่ถึง 4,520 จุด ตามด้วยการเผาในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 269 จุด ถัดมาได้แก่ การเผาในนาข้าว 228 จุด และอ้อย 55 จุด ตามลำดับ พื้นที่เกษตรอื่นมีการเผา 203 จุด วันนี้ประเทศไทยครองแชมป์เผามากสุดในอาเซียน รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว 4,208 จุด และเมียนมาร์ 3,317 จุด ตามลำดับ
"ควรงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพนะครับ รักษาสุขภาพนะครับทุกคน กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนสูงวัย และสตรีมีครรภ์ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้นะครับ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้านและไม่ประมาทกับมัจจุราชมืดนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพคนไทยและประเทศไทยของเราที่ดีขึ้นครับ"