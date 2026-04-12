PM2.5 เหนือ-อีสานตอนบนยังวิกฤต ! ‘อ.วิษณุ’ ชี้ต้นตอ “เผาป่า-พืชเกษตร” ไทยทำสถิติรองแชมป์ปี’69

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ โพสต์บนเพจเฟซบุ๊ก Witsanu
Attavanich ในวันนี้ (12 เม.ย. 69) ว่า
สถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 (สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1) ระดับอันตรายมากต่อสุขภาพ (สีม่วงและน้ำตาล) อ่วมทั้งภาคเหนือ และอีสานตอนบนอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุที่ยังพบว่ามีการเผาหนัก (ป่า และพืชเกษตร) อย่างต่อเนื่อง!
ถึงปัจจุบันไทยยังครอง “รองแชมป์” เผาสูงสุดในอาเซียน สถิติเผาปี 2569 แซงหน้าปี 2568 ไปเรียบร้อย! หลายพื้นที่ของ กทม. และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก ก็ยังคงได้รับฝุ่นพิษต่อเนื่อง
รัฐบาลใหม่ควรเร่งผลักดัน พรบ.อากาศสะอาดฉบับที่ยังค้างในชั้นวุฒิสภาเพื่อให้การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว #60วันทวงคืนพรบอากาศสะอาด
ในปีหน้าเราจะเจอร้อนและแล้งหนักกว่าปีนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เร่งตัวเพิ่มขึ้น มหาวิกฤตฝุ่นพิษกำลังรออยู่ปีหน้า ถ้าปัญหาเชิงโครงสร้างยังไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลใหม่ยังคงเกรงใจผู้ก่อมลพิษรายใหญ่แต่ไม่ห่วงสุขภาพประชาชนไทยทุกคน
ผมขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมกันส่งเสียง เรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชน และไม่ปัดตก พ.ร.บ.อากาศสะอาดที่มีเขี้ยวเล็บ ใช้การได้จริง และทำให้ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบอย่างเป็นธรรม เมื่อประชาชนไม่เงียบ เสียงของพวกเราจะมีพลังมากขึ้น มาร่วมกันผลักดันประเทศไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงานโดย GISTDA (11 เม.ย.69) ประเทศไทยมีจำนวนจุดความร้อนในระดับสูงมากถึง 4,180 จุด เผาลดลงจากวันก่อนหน้า แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงมากๆ ทาง สปป.ลาวเผาหนักต่อเนื่องที่ 9,226 จุด ไทยรองแชมป์ ขณะที่เมียนมาร์ เผาเพิ่มขึ้นถึง 3,357 จุด จำนวนจุดความร้อนในปี 2569 แซงหน้าปี 2568 ไปเรียบร้อย! (ภาพที่ 4)
สำหรับประเทศไทย พื้นที่ป่า (ที่มีการเผาไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมอยู่ด้วย) มีการเผาสูงถึง 3,062 จุด การเผาในนาข้าวเพิ่มขึ้นอีกจากเมื่อวานที่ 390 จุด รองลงมาได้แก่ การเผาในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 187 จุด และอ้อย 80 จุด ตามลำดับ พื้นที่เกษตรอื่นมีการเผา 345 จุด (ภาพที่ 3)
ควรงดกิจกรรมการเผาในช่วงนี้เพื่อลดความรุนแรงต่อสุขภาพนะครับ รักษาสุขภาพนะครับทุกคน กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนสูงวัย และสตรีมีครรภ์ ควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้นะครับ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นได้ก่อนออกจากบ้านและไม่ประมาทกับมัจจุราชมืดนะครับ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพคนไทยและประเทศไทยของเราที่ดีขึ้นครับ