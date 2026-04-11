เช้าวันหยุด PM2.5 ภาคเหนือยังอ่วม “น่าน” พุ่งสูงสุด ขณะที่ทั่วกรุงโล่งปอด

🗺️GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เช็คค่าฝุ่นเช้านี้ (11 เมษายน 2569) พบว่าพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายจังหวัดยังคงมีค่าฝุ่นสูง – สูงมากต่อเนื่อง
โดยเฉพาะจังหวัดภาคเหนือยังคงอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก (สีม่วง) ได้แก่น่าน,แม่ฮ่องสอน,บึงกาฬ,พะเยา,เชียงใหม่,เชียงราย,ลำพูน,ลำปาง และแพร่ เป็นต้น
ทั้งนี้จังหวัดน่าน มีค่าฝุ่นสูงสุด 113.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.) ด้านพื้นที่ กทม. พบอากาศระดับดีถึงดีมาก
ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานว่าพบค่าเฉลี่ยเพียง 23.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย (สีเหลือง) และเขตธนบุรี มีค่าฝุ่นต่ำสุด อยู่ที่ 16.5 มค.ก./ลบ.ม. เกณฑ์ดี (สีเขียว)