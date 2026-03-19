ฟอร์ดเปิดตัวโฉมใหม่ “ศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน กรุงเทพฯ” ชูโมเดลพื้นที่สร้างโอกาสในมิติที่กว้างขึ้น

ฟอร์ด มุ่งสู่ปีที่ 30 ของการดำเนินงานในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน เปิดตัว ‘อาคารศูนย์ชุมชน’ แห่งใหม่ของ ‘ศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน (Ford Community Center - FCC) หรือ ศูนย์ FCC กรุงเทพฯ’ ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาภายใต้แนวคิด ‘Adaptive Reuse’ หรือการปรับใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ตามยุคสมัยของอาคารไว้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสังคม เปิดโอกาสในมิติที่กว้างขึ้นให้ชุมชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง อีกทั้งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะในชีวิต ภายในงานยังมีการจัดแสดงความสำเร็จจากโครงการจำนวนมากที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ตลอดเจ็ดปีของการก่อตั้ง ตอกย้ำการเป็นหนึ่งในศูนย์ชุมชนต้นแบบแห่งแรกของประเทศที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังเสียงของชุมชนอย่างลึกซึ้ง
“สำหรับฟอร์ด การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราดำเนินงาน ถือเป็นพันธกิจสำคัญที่อยู่ในดีเอ็นเอของเรา” นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “การพัฒนาและขยายศักยภาพของศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชนที่ตั้งอยู่ในย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร แห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและโครงการบริการสังคมที่เพิ่มขึ้นอันมาจากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างองค์กรเพื่อสังคม การขยายพื้นที่และปรับปรุงอาคารใหม่ จะช่วยรองรับการจัดโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลายให้พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนได้มากยิ่งขึ้น และยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพนักงานและผู้จำหน่ายฟอร์ด ที่พร้อมร่วมส่งพลังจิตอาสาทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรที่นี่”
ด้วยการสนับสนุนของฟอร์ด ฟิแลนโธรพี ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ปัจจุบัน ศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ดำเนินงานภายใต้รูปแบบ ‘หนึ่งพื้นที่ สามอาคาร (One Campus, Three Buildings)’ สนับสนุนพื้นที่การทำงานให้กับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อสังคม 8 แห่ง และจัดสรรทุนทรัพย์ในโครงการเพื่อสังคมจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ช่วยให้องค์กรเหล่านี้มุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการบริการชุมชนได้อย่างเต็มที่ องค์กรเพื่อสังคมทั้ง 8 แห่งมีสำนักงานและพื้นที่จัดกิจกรรมครอบคลุม 3 อาคาร ประกอบด้วย:
อาคาร 1 พื้นที่ทำงานของพันธมิตรเพื่อสังคม ได้แก่ ศูนย์วิจัยชุมชนเมือง หรือ USL (Urban Studies Lab) มูลนิธิกู้ภัยอาหาร หรือ SOS (Scholars of Sustenance) มูลนิธิรักสัตว์ป่า พรีเชียสพลาสติกแบงค็อก และโครงการสุขภาวะข้างถนน
อาคาร 2 (Bangkok 1899) เป็นพื้นที่ทำงานของมูลนิธิครีเอทีฟ ไมเกรชั่น และกลุ่ม นา โปรเจ็กต์ (Na Projects Group) เป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะวิชาชีพร่วมกับมูลนิธิสติ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางและครอบครัวผู้ลี้ภัยได้พัฒนาทักษะด้านงานบริการและธุรกิจอาหารผ่านโครงการต่าง ๆ ภายในอาคารยังมีคาเฟ่วิสาหกิจและพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะ
อาคาร 3 ซึ่งเปิดใช้งานครั้งแรกในครั้งนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงผู้คนทุกช่วงวัย โดยมีมูลนิธิสติ เป็นแกนหลักในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัยและการเรียนรู้หลังเลิกเรียน เวิร์กช็อปสุขภาวะผู้สูงอายุ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และมีพื้นที่ครัวชุมชนที่กว้างขึ้น สำหรับกิจกรรมมื้ออาหารชุมชน อาคารที่ได้รับการปรับปรุง ตกแต่งใหม่นี้ ยังมีห้องสมุดชุมชน พื้นที่กิจกรรม และห้องให้คำปรึกษาเด็ก (Child Counseling Room) ซึ่งทุกพื้นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างใส่ใจเพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์รวม
การขยายศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขอบเขตการเข้าถึงโอกาสได้มากกว่าเดิม โดยจะมอบการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้คนได้เพิ่มขึ้นราว 500 คนในแต่ละปีผ่านโครงการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในหลายช่วงวัย ได้แก่
• กลุ่มเด็ก: โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น Kindergarten Play Day และโครงการเรียนรู้หลังเลิกเรียน
• กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในค่ายแนะแนวอาชีพ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมอาชีพ
• กลุ่มผู้สูงอายุ: สร้างพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เวิร์คช็อปการทำอาหารเพื่อสุขภาพ และการฝึกอบรมความรู้ด้านสื่อเพื่อเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
• กลุ่มประชากรใหม่ในพื้นที่: คนไร้บ้านและประชากรที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่กลุ่มใหม่จะได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การแจกจ่ายอาหารจากครัวชุมชน
การพัฒนาศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ฟอร์ด ฟิแลนโธรพี ทำงานร่วมกับฟอร์ด ประเทศไทย อย่างใกล้ชิดในการยกระดับศักยภาพของพื้นที่ใช้งานในอาคารชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับองค์กรพันธมิตรเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การขยายศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ยังเป็นตัวอย่างสำคัญของโครงการ 'Ford Building Together' ที่ริเริ่มในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2568 ที่เปิดโอกาสให้ผู้จำหน่าย และพนักงานฟอร์ด รวมพลังจิตอาสาร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อสังคม
แมรี่ คัลเลอร์ ประธานฟอร์ด ฟิแลนโธรพี กล่าวว่า “จากเครือข่ายศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชนทั้งหมด 6 แห่งทั่วโลก ฟอร์ดเห็นพลังอันน่าทึ่งเมื่อผู้คน ชุมชน ผู้จำหน่าย และองค์กรพันธมิตรเพื่อสังคมทำงานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ การขยายศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน กรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการทำงานร่วมกันนี้ สะท้อนปรัชญา 'ฟอร์ดร่วมด้วยช่วยสร้าง หรือ Ford Building Together' ที่เราตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนชุมชนทั่วโลกและมอบทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่พันธมิตรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืน”
ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมา ฟอร์ดได้สนับสนุนองค์กรเพื่อสังคม ณ ศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ให้บรรลุเป้าหมายและสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชนนางเลิ้งและชุมชนอื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ พื้นที่รอบโรงงานฟอร์ดในจังหวัดระยอง และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย โครงการบริการชุมชนและผลสำเร็จที่นำโดยองค์กรเพื่อสังคมในศูนย์ฯ ได้แก่
โครงการบรรเทาทุกข์ช่วงวิกฤตโควิด-19 พันธมิตรในศูนย์ฯ ได้ร่วมระดมทรัพยากรและลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทั่วกรุงเทพฯ ส่งมอบอาหารกว่าหนึ่งล้านมื้อ และชุดช่วยเหลือที่จำเป็นกว่า 31,154 ชุด แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ศูนย์ USL ใช้ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล นำผลการทำวิจัยเมืองและประชากรจำนวนมากมาทำงานร่วมกับพันธมิตรในศูนย์ฯ จัดโครงการด้านสุขภาวะมากกว่า 30 โครงการ สร้างการเข้าถึงบริการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเสริมความมั่นคงในระยะยาว เข้าถึงผู้คนกว่า 21,000 ราย
โครงการ STEM และแคมป์แนะแนวอาชีพเพื่อเปิดโลกการทำงาน เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมั่นใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ได้เห็นอนาคตที่หลากหลายมากขึ้น จัดฝึกอบมรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นมาแล้วกว่า 700 หลักสูตร มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแล้วกว่า 150 คน
มูลนิธิ SOS รวบรวมอาหารที่ยังมีคุณภาพดีจากโรงแรม ร้านอาหาร และผู้ผลิต มาแปรรูปเป็นมื้ออาหารและแจกจ่ายให้ชุมชนกลุ่มเปราะบาง และยังร่วมมือกับอาสาสมัครและผู้นำชุมชนในการทำอาหารที่ศูนย์ FCC กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด ‘ชุมชนทำเพื่อชุมชน’ ขยายการทำงานไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ส่งมอบอาหารได้มากกว่าหนึ่งล้านมื้อต่อปี ระหว่างดำเนินงานที่ศูนย์ฯ สามารถกู้คืนอาหารได้แล้วกว่า 10 ล้านกิโลกรัม แปรรูปและแจกจ่ายอาหารไปแล้วกว่า 42 ล้านมื้อในกว่า 5,000 ชุมชนในประเทศไทย
อาคารศูนย์ชุมชนแห่งใหม่ ที่ศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมอาสาที่พนักงานฟอร์ดและผู้บริหารราว 30 คน ร่วมกันซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ให้ห้องเรียนเด็ก บริจาคหนังสือและจัดเรียงหนังสือในห้องสมุดชุมชน พร้อมร่วมทำอาหารและส่งมอบให้แก่ผู้ไร้บ้านในกรุงเทพฯ กิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวอาคารใหม่ เน้นย้ำพันธกิจของศูนย์ฯ ผ่านกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ‘พื้นที่แห่งโอกาส: การยกระดับศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และสุขภาวะเมืองที่ยั่งยืน’ ที่มีตัวแทนจากฟอร์ด USL มูลนิธิสติ และ สุขภาวะข้างถนน เข้าร่วมพูดคุย จากนั้นผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสชมอาคารที่ได้รับการปรับปรุงทั้งสามชั้น ก่อนร่วมเวิร์คช็อปทำขนมหวานขึ้นชื่อของย่านนางเลิ้งที่ผ่านการรังสรรค์และตีความใหม่ จากเชฟชื่อดัง เชฟอิน-ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดได้จริง
การลงทุนของฟอร์ด ฟิแลนโธรพี ในศูนย์ฟอร์ดเพื่อนชุมชน กรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวทางแบบองค์รวมของฟอร์ดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านความร่วมมือที่ไม่ย่อท้อ และการมีส่วนร่วมของพนักงานที่รักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ตอกย้ำนโยบายการดำเนินงาน ‘ห่วงใย ใส่ใจสังคม’ ของฟอร์ด