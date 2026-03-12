“ตลาดนัดใบไม้แลกไข่” โมเดลสันกำแพง ชวนชุมชนเปลี่ยนใบไม้แห้งเป็นไข่ไก่ ลดเผา ลดฝุ่น

ในช่วงฤดูแล้ง หลายพื้นที่ของภาคเหนือเผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จากการเผาใบไม้และเศษวัสดุทางการเกษตรในชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดใบไม้แลกไข่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชวนประชาชนนำใบไม้แห้งมาแลกไข่ไก่ เปลี่ยนของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมลดการเผาที่เป็นต้นเหตุของฝุ่นควัน
กิจกรรมเปิดให้ประชาชนนำใบไม้แห้ง 2 กิโลกรัม แลกไข่ไก่ CP 1 ฟอง จำกัดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน หรือ 10 ฟองต่อครั้ง ใบไม้ที่รวบรวมได้จะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำกลับมาใช้บำรุงดินในชุมชน ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่
นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกแนวทางในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการใบไม้แห้งโดยไม่ต้องเผา เปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นขยะให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า โดยจากการจัดกิจกรรมครั้งแรกสามารถรวบรวมใบไม้ได้กว่า 25,000 กิโลกรัม พร้อมได้รับการสนับสนุนไข่ไก่สด CP จากซีพีเอฟ เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลชุมชน และส่งต่อโปรตีนคุณภาพสู่ครัวเรือนของชาวสันกำแพง
เสียงจากชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม นางจงจิต พัฒนสิน บอกว่า ไข่ไก่ที่แลกได้จะนำไปประกอบอาหาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ขณะที่ น.ส.นิ่มนวล ชมภูคำ กล่าวขอบคุณโครงการดีๆ จากซีพีเอฟที่ช่วยกันจัดการใบไม้แห้งโดยไม่ต้องเผา และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องทุกปี
“ตลาดนัดใบไม้แลกไข่” จัดขึ้นทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้มีทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอสันกำแพง.