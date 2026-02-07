ฝุ่น PM 2.5 ยังขึ้นขีดส้ม 9 จังหวัดอีสาน “หนองคาย” สูงสุด

🛰️GISTDA-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อัปเดตค่าฝุ่น PM2.5 จากแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” เมื่อเวลา 07.00 น. วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 พบว่า
🙂หลายพื้นที่ใน กทม. ระดับอากาศดีและสลับกับบางพื้นที่ยังคงมีค่า PM2.5 ในระดับปานกลาง 🟡🟢
🗺️ภาพรวมประเทศพบ 9 จังหวัดที่มีค่าฝุ่นสูง 🟠 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงสุดที่จังหวัดหนองคาย 53.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
📱แอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” ช่วยให้คุณ: ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ได้ทุกพื้นที่ ทุกชั่วโมง
📱ดาวน์โหลดได้ทันที! เพียงพิมพ์คำว่า “เช็คฝุ่น” ใน App Store ในระบบ iOS และ Play Store ในระบบ Android