เดินหน้าต่อ โครงการ “แบรนด์เก็บกลับ” เชิดชูเกียรติ 10 โรงเรียนเท่ ไม่เทรวม

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จับมือกรมควบคุมมลพิษ – กรุงเทพมหานคร – กล่องวิเศษ เดินหน้าสานต่อโครงการ “แบรนด์เก็บกลับ” ปีที่สอง (2569) พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ 10 โรงเรียนนำร่องจากโครงการฯ ปี 2568 เพื่อปลูกฝังเยาวชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
วานนี้ (21 ม.ค.2569) บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและกล่าวโอวาทให้แก่โรงเรียนนำร่องจำนวน 10 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ "แบรนด์เก็บกลับ" (Triple B: Brand’s Bring Back) ประจำปี 2568 เพื่อเชิดชูความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะและจัดตั้งธนาคารขยะภายในโรงเรียน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
พร้อมกับคำมั่นของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ที่เดินหน้าสานต่อโครงการ “แบรนด์เก็บกลับ” ประจำปี 2569 เป็นปีที่ 2 ในการส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษาและปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “กรมควบคุมมลพิษมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการจัดการขยะของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผน ด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ ‘แบรนด์เก็บกลับ’ ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษากับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะจากต้นทาง เพื่อนำขยะรีไซเคิลกลับมาเป็นทรัพยากรหมุนเวียนต่อไป ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับทิศทางการจัดการขยะของประเทศ สำหรับการสานต่อโครงการฯ ในปี 2569 กรมควบคุมมลพิษยังคงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะ และการร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน”
นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครดำเนินนโยบายด้านการจัดการขยะ โดยให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้นโยบาย ‘ไม่เทรวม’ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งสถานศึกษา ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน โครงการ ‘แบรนด์เก็บกลับ’ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ที่ช่วยสนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดการขยะของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้ให้
การสนับสนุนทั้งในด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ การส่งมอบสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะแก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร การสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการขยะของกรุงเทพมหานคร ในปี 2569 กรุงเทพมหานครยังคงพร้อมสนับสนุนการต่อยอดโครงการ ‘แบรนด์เก็บกลับ’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษา และขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง”
ซันโทรี่ ย้ำโครงการนี้ ตอบโจทย์ค่านิยม
นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ ประเทศไทยและ อินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ ‘แบรนด์เก็บกลับ’ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ค่านิยม ‘Giving Back to Society’ (การตอบแทนกลับคืน สู่สังคม) โดยตระหนักถึงความท้าทายด้านการจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นว่าสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องแก่เยาวชน บริษัทฯ จึงร่วมกับกล่องวิเศษริเริ่มโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการคัดแยกขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของโรงเรียนและชีวิตประจำวัน พร้อมผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา สำหรับการดำเนินโครงการ “แบรนด์เก็บกลับ” ประจำปี 2568 โครงการได้สนับสนุนและต่อยอดการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนนำร่อง ผ่านกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการติดตามประเมินผลร่วมกับภาคีเครือข่าย พร้อมมอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนนำร่องจำนวน 10 โรงเรียน ตามระดับผลการดำเนินงาน เพื่อเชิดชูความสำเร็จ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการขยะ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้มอบชุดสื่อการเรียนรู้ด้านการคัดแยกขยะให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 437 โรงเรียน และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมสนับสนุนชุดสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดตั้งธนาคารขยะแก่นักเรียนกว่า 5,600 คน จากโรงเรียนนำร่องทั้ง 10 แห่ง”
จากการติดตามและประเมินผล พบว่าโรงเรียนนำร่องทุกแห่งสามารถนำองค์ความรู้ไปริเริ่มโครงการด้านการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดโครงการเดิมให้มีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2568 ได้แก่
-ระดับดีเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร, โรงเรียนสามัคคีบำรุง, โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
-ระดับดีมากได้แก่ โรงเรียนวัดหนองใหญ่, โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิศราราม, โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และ โรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง)
-ระดับดีได้แก่ โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล และ โรงเรียนวัดกำแพง
ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการฯ ในปี 2568 นำไปสู่การสานต่อโครงการฯ ในปี 2569 โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายผลการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็น "10 โรงเรียนเท่ ไม่เทรวม" โรงเรียนที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดตั้งธนาคารขยะ ทุนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะภายในโรงเรียน และกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนรู้การจัดการขยะผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และต่อยอดสู่ครอบครัวและชุมชน
ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศตามระดับการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ นอกจากนี้นี้ ในปี 2569 โครงการฯ ยังได้เพิ่มการปลูกจิตสำนึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงเยาวชนในวงกว้าง ได้แก่ Facebook และ YouTube เพื่อขยายผลการเรียนรู้สู่ครอบครัวและชุมชนโดยรอบได้มากยิ่งขึ้น
สำหรับ โครงการ “แบรนด์เก็บกลับ” (Triple B: BRAND’S Bring Back) ประจำปี 2569เปิดรับสมัครโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 โดยโรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนกิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะและ การพัฒนาระบบธนาคารขยะภายในโรงเรียน รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “โรงเรียนเท่ ไม่เทรวม” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมด้านการจัดการขยะของนักเรียน ครู และชุมชนโดยรอบ โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถ
กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/FspwHNa3ChJjU2mv9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 061-887-1188 หรือแอด LINE หมายเลข 061-887-1188 และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการฯ ได้ที่ Facebook Page – Triple B : BRAND’S BRING BACK: แบรนด์เก็บกลับ