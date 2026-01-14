xs
กทม. ร่วมกับ SCGC สร้างเมืองต้นแบบ “ไม่เทรวม” คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว สู่ “เก้าอี้รักษ์โลก” ด้วยนวัตกรรมรีไซเคิล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเก้าอี้รักษ์โลก ในโครงการความร่วมมือสร้างเมืองต้นแบบ “ไม่เทรวม” ระหว่าง กทม. และเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน โดยมี นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ SCGC เป็นผู้มอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยเบื้องต้นได้ส่งมอบเก้าอี้รักษ์โลก จำนวน 150 ตัว ซึ่งได้ผลิตตามปริมาณพลาสติกใช้แล้ว ที่ประชาชนร่วมกันคัดแยกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ “ไม่เทรวม” นั่นคือ การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างถูกวิธี โดยความร่วมมือครั้งนี้ ช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วถึง 9,000 กิโลกรัม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 17,000 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า หรือเทียบได้กับการปลูกต้นไม้ถึง 770 ต้น ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เก้าอี้ 1 ตัว ใช้กล่องข้าวเป็นส่วนประกอบ 200 กล่อง





นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะเกือบ 10,000 ตันต่อวัน ค่าใช้จ่ายในการกำจัดประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี มีพนักงานที่เก็บขยะประมาณ 6,000 คน พนักงานกวาดถนนประมาณ 10,000 คน ในขณะที่ กทม. เก็บรายได้ได้เพียงประมาณ 1,600 ล้านบาท/ปี ซึ่งไม่เพียงพอกับค่ากำจัด ดังนั้นการลดและคัดแยกขยะ หรือบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง จึงเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่และท้าทายสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ โครงการ ‘ไม่เทรวม’ จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างต้นแบบเมืองที่ไม่เทรวม ให้ทุกคนเห็นว่า ถ้าเราร่วมมือกันจริงจัง บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วก็สามารถกลับมาเป็นประโยชน์ได้จริง ความร่วมมือกับ SCGC ครั้งนี้ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน และยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะมากขึ้นด้วย เก้าอี้รักษ์โลกที่ทำจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในพระราชพิธีและกิจกรรมสาธารณะของกรุงเทพมหานครต่อไป”




ด้าน นายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ SCGC กล่าวว่า “SCGC ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พลาสติกใช้แล้วจากพื้นที่สนามหลวง อาทิ กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำ ถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล พัฒนาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR PP Resin ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMER โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ SCGC ในการปรับแต่งสูตรให้มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะกับการนำไปผลิตเป็นเก้าอี้รักษ์โลกที่สามารถใช้งานจริง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบตามแนวทางของกรุงเทพมหานคร SCGC จึงได้สนับสนุนถุงขยะรักษ์โลก ซึ่งผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล จำนวน 17,500 ใบให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบเป็นสิทธิพิเศษแก่สมาชิกโครงการ “บ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม” เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการลดและคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการขยะที่ดี และผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่เมืองน่าอยู่และยั่งยืน”




สำหรับเก้าอี้รักษ์โลกนี้ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วที่ประชาชนร่วมกันคัดแยกในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานกาชาดประจำปี 2568 เป็นต้น ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และแนะนำประชาชนผู้เข้าร่วมงานคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามแนวทาง “ไม่เทรวม” แยกขยะ เป็น 3 ประเภท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างถูกวิธี ประกอบด้วย ขยะอินทรีย์ สำนักงานเขตพื้นที่นำไปหมักทำปุ๋ย และส่งต่อเกษตรกรเป็นอาหารสัตว์ ขยะทั่วไป เก็บรวบรวมส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ และขยะรีไซเคิล คัดแยกเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เป็นการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นระบบ และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยนำมาผลิตเป็นเก้าอี้รักษ์โลกด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูงจาก SCGC เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครต่อไป


