กาแฟพันธุ์ไทย x คอฟฟี่ เวิลด์ เปิดเวทีค้นหาสุดยอดบาริสต้าระดับประเทศ

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจคอฟฟี่เวิลด์ จัดการแข่งขัน "Barista Championship Competition 2025" ณ ลานกิจกรรม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพบาริสต้าไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่มและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการ ต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป
การจัดการแข่งขันในปีที่ 2 สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย และเป็นครั้งแรกสำหรับคอฟฟี่เวิลด์ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมในการยกระดับคุณภาพบุคลากร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบเป็นระยะเวลา 2 เดือน ประกอบด้วย รอบทดสอบความรู้พื้นฐาน รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จนคัดเหลือผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย 20 คน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ศึกษาดูงานที่ไร่กาแฟดอยช้าง จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจกระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำ สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และคุณภาพของกาแฟไทย
อนันต์ รัตนมั่นคง Vice President of Food and Beverage Services Group บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า "พันธุ์ไทยตั้งเป้าหมายเป็น ‘ที่หนึ่งในใจนักดื่มกาแฟ’ และธุรกิจบริการ โดยเชื่อว่าความเป็นที่หนึ่งเกิดจากประสบการณ์ลูกค้าที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่กาแฟคุณภาพระดับโลก ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มคุณภาพดี แต่รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์จากทีมงานที่น่าประทับใจในร้านที่สะอาด บรรยากาศอบอุ่น และบริการที่เป็นมิตรเหมือนเดิมทุกครั้ง โดยขับเคลื่อนผ่าน "PROUD" ซึ่งเป็น DNA หรือ ค่านิยมของคนพันธุ์ไทย เป็นกุญแจสู่ภารกิจที่เกิดขึ้นได้จริงทุกสาขา
P – Proud (มีความภาคภูมิใจในการให้บริการ)
R – Respect (มีความสุภาพและการให้เกียรติ)
O – Ownership (มีความรับผิดชอบและการดูแลจนแล้วเสร็จ)
U – Upgrade (มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
D – Deliver (ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี)
“PROUD” ยังเชื่อมโยงกับมาตรฐานการบริการ "7 Steps" ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกสาขา พร้อมขับเคลื่อนผ่าน People & Culture ตั้งแต่การคัดเลือกคนให้เหมาะสม อบรมและโค้ชแบบบูรณาการ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้การดูแลลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะความสม่ำเสมอเริ่มต้นจาก DNA ของบุคลากร และ PROUD คือแนวทางทำให้ภารกิจพันธุ์ไทยเกิดขึ้นจริงทุกสาขา”
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Training Center กว่า 450 แห่งกระจายทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร พร้อมแผนขยายสาขาให้ครบ 600 แห่งทั่วประเทศภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 จากศักยภาพกว่า 900 อำเภอ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ
ชาคริต อนุสภา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "หัวใจสำคัญของธุรกิจร้านกาแฟคือบาริสต้าที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความรักในงาน ไม่ว่าจะมีเมนูที่ดี อุปกรณ์การชงกาแฟที่ทันสมัย หรือเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงเพียงใด หากขาดบาริสต้าที่มีคุณภาพ และมีใจรักในงาน ก็ไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ เราต้องการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง ไม่เพียงแค่ในเรื่องของการสร้างสรรค์เครื่องดื่มคุณภาพดี แต่รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าเวทีประลองฝีมือ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บาริสต้าได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะอย่างไม่หยุดยั้ง
ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรเชิงลึกต่างๆ หลังการแข่งขัน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป"
สำหรับผลการแข่งขันในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนากร วังอรุณ ตำแหน่ง Supervisor สาขาแกลง 11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวบุษบา ศศิธรชัยวัฒน์ ตำแหน่ง Senior Barista สาขาสุขุมวิท 101/1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวนารีเนตร นรากรณ์ ตำแหน่ง Senior Barista สาขาตลาดสุวรรณเกลียวทอง อยุธยา
ในส่วนของคอฟฟี่เวิลด์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ ฉิวกระโทก ตำแหน่งบาริสต้าอาวุโส สาขา CW Tower รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวโมนีกา อายีกู่ ตำแหน่งบาริสต้าอาวุโส สาขา CW Tower และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายเอกวิช เอี่ยมสารี ตำแหน่งผู้จัดการร้านอาวุโส สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยผู้ชนะการแข่งขันทุกท่านได้รับเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
ธนากร วังอรุณ ผู้ชนะเลิศจากกาแฟพันธุ์ไทย กล่าวแสดงความรู้สึกว่า "รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ หลังจากพยายามมาเป็นเวลา 2 ปี ปีนี้ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ขอขอบคุณแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยที่จัดโครงการนี้และเปิดโอกาสให้บาริส
ต้าได้แสดงศักยภาพ"
ชิษณุพงศ์ ฉิวกระโทก ผู้ชนะเลิศจากคอฟฟี่ เวิลด์ กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจมากที่ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เป็นรางวัลแรกในชีวิตจากการแข่งขันในลักษณะนี้ ได้ฝึกฝนและผลักดันตนเองอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านล้วนเป็นผู้ชนะที่ได้พัฒนาตนเอง"
นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว ยังขยายผลการให้ความรู้สู่เยาวชนและนักเรียน ผ่านหลักสูตร "Cup of
Inspiration" ที่กาแฟพันธุ์ไทยพานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปิดโลกกาแฟด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงผ่าน Workshop ดริปกาแฟ Slow Bar ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของกาแฟอย่างครบถ้วน ทั้งการเลือกเมล็ดกาแฟ ระดับการคั่ว และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติ พร้อมฝึกทักษะดริปกาแฟแบบ Slow Bar ที่เน้นความละเอียด ความใส่ใจในรายละเอียด
และการสร้างสรรค์รสชาติจากกระบวนการดริปด้วยตนเอง เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เชื่อมโยงประสบการณ์จริง
เสริมสร้างศักยภาพ พร้อมต่อยอดสู่อาชีพบาริสต้า และผู้ประกอบการร้านกาแฟในอนาคต
เป้าหมายสำคัญของโครงการคือ การเปิดโอกาสให้บาริสต้าได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญที่จะรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในอนาคต โดยเตรียมความพร้อมสู่การประลองฝีมือในเวทีระดับประเทศและระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการกาแฟไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกต่อไป