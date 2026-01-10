xs
กาแฟพันธุ์ไทย x คอฟฟี่ เวิลด์ เปิดเวทีค้นหาสุดยอดบาริสต้าระดับประเทศ

บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจคอฟฟี่เวิลด์ จัดการแข่งขัน "Barista Championship Competition 2025" ณ ลานกิจกรรม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพบาริสต้าไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้นการส่งมอบเครื่องดื่มและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการ ต่อยอดสู่การแข่งขันบนเวทีระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป

การจัดการแข่งขันในปีที่ 2 สำหรับกาแฟพันธุ์ไทย และเป็นครั้งแรกสำหรับคอฟฟี่เวิลด์ สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมในการยกระดับคุณภาพบุคลากร โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบเป็นระยะเวลา 2 เดือน ประกอบด้วย รอบทดสอบความรู้พื้นฐาน รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จนคัดเหลือผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย 20 คน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ศึกษาดูงานที่ไร่กาแฟดอยช้าง จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าใจกระบวนการผลิตกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำ สร้างความตระหนักถึงคุณค่า และคุณภาพของกาแฟไทย

จากซ้าย - ชาคริต อนุสภา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดกับ อนันต์ รัตนมั่นคง Vice President of Food and Beverage Services Group บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
อนันต์ รัตนมั่นคง Vice President of Food and Beverage Services Group บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด กล่าวว่า "พันธุ์ไทยตั้งเป้าหมายเป็น ‘ที่หนึ่งในใจนักดื่มกาแฟ’ และธุรกิจบริการ โดยเชื่อว่าความเป็นที่หนึ่งเกิดจากประสบการณ์ลูกค้าที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่กาแฟคุณภาพระดับโลก ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มคุณภาพดี แต่รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์จากทีมงานที่น่าประทับใจในร้านที่สะอาด บรรยากาศอบอุ่น และบริการที่เป็นมิตรเหมือนเดิมทุกครั้ง โดยขับเคลื่อนผ่าน "PROUD" ซึ่งเป็น DNA หรือ ค่านิยมของคนพันธุ์ไทย เป็นกุญแจสู่ภารกิจที่เกิดขึ้นได้จริงทุกสาขา

P – Proud (มีความภาคภูมิใจในการให้บริการ)
R – Respect (มีความสุภาพและการให้เกียรติ)
O – Ownership (มีความรับผิดชอบและการดูแลจนแล้วเสร็จ)
U – Upgrade (มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
D – Deliver (ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี)

“PROUD” ยังเชื่อมโยงกับมาตรฐานการบริการ "7 Steps" ซึ่งเป็นกรอบการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกสาขา พร้อมขับเคลื่อนผ่าน People & Culture ตั้งแต่การคัดเลือกคนให้เหมาะสม อบรมและโค้ชแบบบูรณาการ พร้อมเติบโตไปด้วยกัน เพื่อให้การดูแลลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะความสม่ำเสมอเริ่มต้นจาก DNA ของบุคลากร และ PROUD คือแนวทางทำให้ภารกิจพันธุ์ไทยเกิดขึ้นจริงทุกสาขา”

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม Training Center กว่า 450 แห่งกระจายทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร พร้อมแผนขยายสาขาให้ครบ 600 แห่งทั่วประเทศภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 จากศักยภาพกว่า 900 อำเภอ เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ


ชาคริต อนุสภา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า "หัวใจสำคัญของธุรกิจร้านกาแฟคือบาริสต้าที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และความรักในงาน ไม่ว่าจะมีเมนูที่ดี อุปกรณ์การชงกาแฟที่ทันสมัย หรือเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงเพียงใด หากขาดบาริสต้าที่มีคุณภาพ และมีใจรักในงาน ก็ไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ เราต้องการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง ไม่เพียงแค่ในเรื่องของการสร้างสรรค์เครื่องดื่มคุณภาพดี แต่รวมถึงการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา การแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าเวทีประลองฝีมือ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บาริสต้าได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะอย่างไม่หยุดยั้ง
ผ่านการเข้าร่วมหลักสูตรเชิงลึกต่างๆ หลังการแข่งขัน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป"


สำหรับผลการแข่งขันในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนากร วังอรุณ ตำแหน่ง Supervisor สาขาแกลง 11 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวบุษบา ศศิธรชัยวัฒน์ ตำแหน่ง Senior Barista สาขาสุขุมวิท 101/1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวนารีเนตร นรากรณ์ ตำแหน่ง Senior Barista สาขาตลาดสุวรรณเกลียวทอง อยุธยา

ในส่วนของคอฟฟี่เวิลด์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ ฉิวกระโทก ตำแหน่งบาริสต้าอาวุโส สาขา CW Tower รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวโมนีกา อายีกู่ ตำแหน่งบาริสต้าอาวุโส สาขา CW Tower และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายเอกวิช เอี่ยมสารี ตำแหน่งผู้จัดการร้านอาวุโส สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยผู้ชนะการแข่งขันทุกท่านได้รับเงินสดและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท


ธนากร วังอรุณ ผู้ชนะเลิศจากกาแฟพันธุ์ไทย กล่าวแสดงความรู้สึกว่า "รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ หลังจากพยายามมาเป็นเวลา 2 ปี ปีนี้ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ขอขอบคุณแบรนด์กาแฟพันธุ์ไทยที่จัดโครงการนี้และเปิดโอกาสให้บาริส
ต้าได้แสดงศักยภาพ"

ธนากร วังอรุณ ผู้ชนะเลิศจากกาแฟพันธุ์ไทย
ชิษณุพงศ์ ฉิวกระโทก ผู้ชนะเลิศจากคอฟฟี่ เวิลด์ กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจมากที่ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เป็นรางวัลแรกในชีวิตจากการแข่งขันในลักษณะนี้ ได้ฝึกฝนและผลักดันตนเองอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านล้วนเป็นผู้ชนะที่ได้พัฒนาตนเอง"

นายชิษณุพงศ์ ฉิวกระโทก ตำแหน่งบาริสต้าอาวุโส สาขา CW Tower
นอกจากการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรแล้ว ยังขยายผลการให้ความรู้สู่เยาวชนและนักเรียน ผ่านหลักสูตร "Cup of
Inspiration" ที่กาแฟพันธุ์ไทยพานักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปิดโลกกาแฟด้วยการสัมผัสประสบการณ์จริงผ่าน Workshop ดริปกาแฟ Slow Bar ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของกาแฟอย่างครบถ้วน ทั้งการเลือกเมล็ดกาแฟ ระดับการคั่ว และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อรสชาติ พร้อมฝึกทักษะดริปกาแฟแบบ Slow Bar ที่เน้นความละเอียด ความใส่ใจในรายละเอียด
และการสร้างสรรค์รสชาติจากกระบวนการดริปด้วยตนเอง เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เชื่อมโยงประสบการณ์จริง
เสริมสร้างศักยภาพ พร้อมต่อยอดสู่อาชีพบาริสต้า และผู้ประกอบการร้านกาแฟในอนาคต

เป้าหมายสำคัญของโครงการคือ การเปิดโอกาสให้บาริสต้าได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญที่จะรองรับขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในอนาคต โดยเตรียมความพร้อมสู่การประลองฝีมือในเวทีระดับประเทศและระดับสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานวงการกาแฟไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกต่อไป

