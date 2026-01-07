xs
โคเวย์ นำขบวนจิตอาสาปลูกป่า ในกิจกรรม “แต้มสี เติมป่า คืนชีวาให้บางปู”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เมื่อเร็วๆ นี้ โคเวย์ (COWAY) แบรนด์เครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสารวมกว่า 180 คน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “แต้มสี เติมป่า คืนชีวาให้บางปู” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) สมุทรปราการ 

ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในธรรมชาติเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ตั้งแต่ต้นทาง ฟื้นฟูแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ พร้อมบูรณะจุดชมวิวเพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน


มร. คิ รยง ชอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โคเวย์ ประเทศไทย กล่าวว่า “โคเวย์เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากสิ่งแวดล้อมที่ดี เราจึงพัฒนานวัตกรรมเครื่องกรองน้ำและเครื่องฟอกอากาศควบคู่กับความรับผิดชอบต่อโลกที่เข้มงวด พร้อมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง ในส่วนของ กิจกรรม ‘แต้มสี เติมป่า คืนชีวาให้บางปู’ ครั้งนี้คืออีกหนึ่งกิจกรรมระดับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโคเวย์ ผ่านการนำพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ป่าที่กำลังเสื่อมโทรม เพื่อให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริง นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกและการเยียวยาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการลงมือปลูกต้นป่าด้วยตัวเองทั้งในป่าชายเลนและพื้นที่บนบก ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของประเทศไทยตั้งแต่ต้นทางได้อย่างยั่งยืน”

พื้นที่ป่าชายเลนบางปู ถือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศสำคัญของประเทศ โดยเป็นเสมือนปราการธรรมชาติปกป้องชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำของอ่าวไทย ปัจจุบัน พื้นที่ป่าบางส่วนกำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมและพื้นที่สีเขียวลดลงอย่างต่อเนื่อง โคเวย์ ประเทศไทย จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนและทรัพยากรน้ำของเมืองไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว


กิจกรรม “แต้มสี เติมป่า คืนชีวาให้บางปู” โคเวย์ ประเทศไทย ได้นำเหล่าพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมการปลูกป่าบนบกจำนวน 200 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอน พร้อมปลูกป่าชายเลนอีก 100 ต้น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนสมดุลให้แหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่การพัฒนาชุมชน โคเวย์ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมประตูชัยทางเข้าจุดชมวิวมูลค่า 100,000 บาท เพื่อใช้ในการบูรณะเพิ่มความปลอดภัยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้พร้อมต้อนรับประชาชนได้อย่างเหมาะสม พร้อมนำพนักงานจิตอาสาช่วยทาสีประตูชัย เพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้กลายเป็นจุดเช็กอินใหม่สำหรับผู้มาเยือน




กิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโคเวย์ ประเทศไทย ในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังเพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่สังคม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและความภาคภูมิใจในองค์กร ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยโคเวย์ยังคงเดินหน้าอนุรักษ์และส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้บริโภคในเมืองไทยอย่างยั่งยืน

