จุฬาฯ เจ๋ง!! นิสิต BBA ผุด“GrabMed” คว้าแชมป์ประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ทีม Grabriela นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark 2025 ที่จัดขึ้นโดย แกร็บ ประเทศไทย ด้วยไอเดีย “GrabMed” โมเดลธุรกิจ Telehealth ที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศไทย และมีศักยภาพในการต่อยอดสู่บริการบนแพลตฟอร์มได้อย่างเป็นรูปธรรม

แกร็บ ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการประกวดแผนธุรกิจประจำปี “GrabSpark 2025” ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันด้านการคิดเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบบริการแห่งอนาคต โดยในปีนี้ ทีม “Grabriela” จากชมรม Case Club คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าด่านการแข่งขันกับผู้สมัคร 200 ทีมจาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยไอเดีย “GrabMed” โมเดลธุรกิจ Telehealth ที่มุ่งยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศไทย และมีศักยภาพในการต่อยอดสู่บริการบนแพลตฟอร์มได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจสู่ตลาดสุขภาพที่มีมูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท* สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการวิจัยเชิงลึกและการระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจริงได้ในอุตสาหกรรมสุขภาพ ก่อนพัฒนาเป็นโซลูชันที่มีความเป็นไปได้ในการขยายผล

โดยเวทีประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark 2025 ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “Leading the Next Frontier: Strategies to Thrive in a Shifting Economy” เพื่อเฟ้นหาไอเดียธุรกิจสุดเจ๋งจากเด็กรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันในยุคที่สภาพเศรษฐกิจมีความผันผวน โดยได้รับความสนใจจากนิสิตและนักศึกษากว่า 800 คน จาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องนำเสนอแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติ สามารถนำไปปรับใช้และขยายผลทางธุรกิจกับบริการต่างๆ ภายในอีโคซิสเต็มของแกร็บได้จริง ทั้งด้านการเดินทาง การจัดส่งสินค้า และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของแกร็บและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจพิจารณาตัดสินอย่างเข้มข้น โดยมีเกณฑ์การตัดสินครอบคลุมทั้งในด้านการวิจัยเชิงลึก ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาโซลูชั่นที่มีความเป็นไปได้จริงพร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวก

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “GrabSpark ไม่ได้เป็นเพียงเป็นเวทีการแข่งขัน แต่ถือเป็นโครงการที่มีส่วนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าใจความท้าทายทางธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรู้จักพัฒนาแนวคิดหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยผลงานของทีม Grabiella สะท้อนถึงความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ปัจจัยที่รอบด้าน และการออกแบบบริการที่สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตซึ่งจะช่วยขยายโอกาสไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างบริการสุขภาพทางไกล (Telehealth) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของเด็กรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียในการสร้างคุณค่าเชิงธุรกิจควบคู่กับผลกระทบเชิงสังคมอย่างยั่งยืน”

นายชัยภัทร รัตนวรรณวิมล นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนจากทีม Grabriela เล่าถึงแรงบันดาลใจในการนำเสนอแผนธุรกิจว่า “เรามองเห็นโอกาสในการต่อยอดศักยภาพของแกร็บสู่ตลาด Telehealth ซึ่งเป็นตลาด Blue Ocean ที่มีความต้องการสูงและยังมีช่องว่างให้เติบโต โดยแนวคิดหลักของ GrabMed ถูกพัฒนาขึ้นเป็นบริการสุขภาพทางไกลครบวงจร ที่เชื่อมต่อผู้ป่วยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านแอปพลิเคชัน Grab พร้อมบริการจัดส่งยาถึงที่ โดยเราพบปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล และเวลารอคอยที่ยาวนาน (3 - 6 ชั่วโมง) สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ซึ่งมีจำนวนกว่า 100,000 รายต่อวัน การเข้าถึงบริการสุขภาพจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย แผนธุรกิจของเราจึงมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของแกร็บในการเข้าสู่บริการด้านสุขภาพเพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ทั้งนี้ เราให้ความสำคัญกับแผนงานที่สามารถดำเนินการจริงได้ในบริบทของประเทศไทย โดยเน้นการวางแผนธุรกิจที่รัดกุม และสามารถยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่รวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น”

แผนธุรกิจ GrabMed ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับความแข็งแกร่งอีโคซิสเต็มของแกร็บ โดยมุ่งเชื่อมโยงบริการด้านการจัดส่งสินค้าที่มีฐานลูกค้าแข็งแกร่งอยู่แล้วอย่าง GrabMart สำหรับบริการรับยา และบริการทางการเงินอย่าง GrabPay Wallet หรือ PayLater by Grab สำหรับการชำระค่าบริการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนธุรกรรมและสร้างรายได้ใหม่ให้กับแพลตฟอร์ม พร้อมวางกลยุทธ์ความร่วมมือแบบ B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer) กับองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือและกระตุ้นการบอกต่อ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขยายฐานผู้ใช้บริการใหม่ในตลาดบริการสุขภาพทางไกลของไทยอย่างรวดเร็ว”

การประกวดแผนธุรกิจ GrabSpark จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2022 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ GrabCampus ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยพร้อมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษ Fast-track ให้เข้าร่วมโปรแกรม GrabIntern ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานที่ แกร็บ ประเทศไทย สัมผัสประสบการณ์การทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจริง และต่อยอดพัฒนาทักษะสู่วงการธุรกิจอย่างมืออาชีพ

