ศศินทร์-SCGC จุดประกายสตาร์ตอัป สร้างอิมแพค พลิกโลกธุรกิจ สู่ความยั่งยืน บนเวที Bangkok Business Challenge 2025 - Growing Impactful Ventures

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ผู้จัดงานการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Bangkok Business Challenge 2025 powered by SCGCซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGCผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน สำหรับการเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดธุรกิจในปี 2025 ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดในเอเชีย(Asia’s Longest-running Global Student Startup Competition) และยังเป็นเวทีสำหรับนิสิต และนักศึกษาที่จะได้ร่วมแสดงศักยภาพ ประชันความคิด แผนธุรกิจภายใต้แนวคิด"Growing Impactful Ventures"มุ่งสนับสนุนแนวคิดธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีฝันในการสร้างธุรกิจได้นำเสนอแนวคิด สร้างเครือข่าย และต่อยอดสู่เวทีระดับโลก ทั้งนี้การแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2568 ณ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์“ที่ศศินทร์ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผู้นำที่สามารถสร้างอิมแพคอย่างยั่งยืนได้จริง การแข่งขันแผนธุรกิจในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางผู้ประกอบการที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเกือบ 50% ของสตาร์ตอัปในพอร์ตโฟลิโอของเราอยู่ในภาคธุรกิจที่กำลังเติบโต เช่น เทคโนโลยีการแพทย์ (MedTech), เทคโนโลยีสุขภาพ (HealthTech), เทคโนโลยีเกษตร (Agri Tech) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งแต่ละทีมได้นำเสนอแนวทางและนวัตกรรมเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกในวันข้างหน้า” นายดิเบียนดู โบส(Dibyendu Bose) รองผู้อำนวยการกำกับดูแลฝ่ายยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และการพัฒนา สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ กล่าวดร.สุรชา อุดมศักดิ์ (Suracha Udomsak) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและนวัตกรรมSCGC เผยว่า “SCGC มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านโพลิเมอร์และเฟ้นหาโซลูชันต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์ควบคู่ไปกับความยั่งยืน ซึ่งช่วยต่อยอดศักยภาพให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน โดย SCGC ให้ความสำคัญกับการคิดค้นและวิจัยสิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกและการใช้ชีวิตของผู้คน อาทิ การพัฒนานวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือGreen Polymer™ การคิดค้นเทคโนโลยีSMX™เพื่อทำให้เม็ดพลาสติกมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงทำให้ใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง ความร่วมมือกับศศินทร์ในการจัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Bangkok Business Challenge 2025 powered by SCGC เพื่อส่งเสริมสตาร์ตอัปนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและโซลูชัน เป็นการสร้างพื้นที่และเปิดโอกาสให้ไอเดียจากหลาย ๆ แห่งได้เติบโตสู่เชิงพาณิชย์ สตาร์ตอัปคือจุดเริ่มต้นและเป็นพลังสำคัญในการริเริ่มนวัตกรรม ท่ามกลางความท้าทายของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ขอให้ทุกทีมได้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมยกระดับความเป็นสตาร์ตอัปสู่การเป็นธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับสากล”การแข่งขันBangkok Business Challenge 2025 powered by SCGC มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 308 ทีม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 11% ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมาจาก 82 สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นสถาบันที่เข้าร่วมครั้งแรกถึง 32 สถาบัน โดยการแข่งขันในปีนี้ ได้รับเกียรติจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจที่ดีที่สุดและคู่ควรกับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน H.M. The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 42,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 1,500,000 บาทสำหรับ 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้แก่1. AGAP.AI, Asian Institute of Management, Philippines2. AgriConnect, Ateneo de Manila University, Philippines3. Beyond Connected, Sasin School of Management, Thailand4. CELLECT Laboratories, University of Waterloo, Canada5. CERO, School of Integrated Innovation (ScII), Chulalongkorn University, Thailand6. DeliGence, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan7. Edversity, Pak-Austria Fachhochschule: Institute of Applied Sciences and Technology, Pakistan8. HappEar, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan9. Humimic Biosystems, University of Arkansas, United States of America10. inspecTD, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan11. Joy to the world, Naresuan University, Thailand12. Krufarm, Asian Institute of Technology, Thailand13. Krumap, Sasin School of Management, Thailand14. LOCOL, Chulalongkorn University, Thailand15. MabLab, Harvard University, United States of America16. NeuroFore, Washington University in St. Louis, United States of America17. PinaClean, Shanghai Jiaotong University, China18. PowerBite, Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh19. Protenere, Thammasat University, Thailand20. PulseArk Technologies, University of Arkansas,United States of Americaสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge หรือติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ bbc@sasin.edu