EXIM BANK คว้ารัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2568 ด้านการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

EXIM BANK รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2568 ประเภทรางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
นายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบรางวัลชมเชยประเภทรางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากนายธิบดี วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในงานมอบ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2568 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งผลลัพธ์สู่ความยั่งยืน Driving Society, Delivering Sustainability” ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568
รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ EXIM BANK ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนโดยเชื่อมโยงกับความยั่งยืน ผ่าน “โครงการชุมชนเข้มแข็ง ความเป็นอยู่ยั่งยืน” ซึ่ง EXIM BANK ดำเนินโครงการ CSR ดังกล่าวโดยความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการบนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้ทางการเงิน พัฒนาศักยภาพของชุมชนในการต่อยอดการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนโดยใช้โมเดลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม