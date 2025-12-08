ม.กรุงเทพ จัดงาน The Shape of Tomorrow: Bangkok Art & Architecture @Dib Bangkok

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงาน “The Shape of Tomorrow: Bangkok Art & Architecture” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในวงการสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นแนวคิดการออกแบบที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainability) และการปรับใช้พื้นที่อาคารให้เกิดคุณค่าใหม่ (Adaptive Reuse) โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์อย่าง Dib Bangkok พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย
โดยมี นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ – President of Bangkok University and Founder and Chairman of Dib Bangkok กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า “Dib Bangkok เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างเดิมที่ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับศิลปินและผู้ที่หลงใหลในศิลปะให้ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายใหม่ของคนกรุงเทพฯที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาชมผลงานศิลปะ เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ และสัมผัสประสบการณ์ทางศิลป์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ Dib Bangkok ยังมุ่งเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะที่สะท้อนพันธกิจของเราในการส่งเสริมวงการศิลปะร่วมสมัยและผลักดันศิลปินให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “Adaptive Reuse & Sustainability Design” โดยนายกุลภัทร ยันตรศาสตร์ – Principal WHY Architecture และนายพิชัย วงศ์ไวศยวรรณ – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งทั้ง 2 เป็นผู้ออกแบบ Dib Bangkok โดยเป็นการออกแบบที่ยึดจากโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เนรมิตรโครงสร้างเก่าให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบทั้งทางด้าน Functional และ Emotional
นอกจากนี้ ดร. มิวาโกะ เทซูกะ (Dr. Miwako Tezuka) – Director, DIb Bangkok มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ Art & Architecture ในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมองว่าพิพิธภัณฑ์นั้นให้ความสำคัญทั้งทางด้านโครงสร้างและพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน ศิลปินสามารถใช้พื้นที่ในการจัดแสดงผลงานแสดงออกถึงอารมณ์และความงดงามของชิ้นงานได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันผู้ชมก็จะสามารถสัมผัสและเข้าถึงผลงานที่จัดแสดงได้อย่างแท้จริง
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ Academic Reputation โดยมุ่งสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาปนิก นักศึกษา และภาคธุรกิจ เสริมความเข้มแข็งด้าน Employer Reputation ตลอดจนสะท้อนบทบาทของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเมืองในอนาคต ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ SDG 4: Quality Education และ SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมในภาคสถาปัตยกรรม