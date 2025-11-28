CEO บ้านปูติด 1 ใน High Flyers 2025 จากนิตยสาร Prestige

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน “300 High Flyers 2025” จากนิตยสารเพรสทีจ (Prestige) สื่อไลฟ์สไตล์ชั้นนำ การนำเสนอบุคคลภายใต้ลิสต์ดังกล่าวเพื่อยกย่องคนรุ่นใหม่จากหลากหลายวงการในฐานะผู้นำทางความคิด ผู้สร้างสรรค์ ผู้ขับเคลื่อนและผู้บุกเบิกที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อประเทศ
ในฐานะผู้นำรุ่นใหม่ นายสินนท์ผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยการขับเคลื่อนการสร้างพลังงานที่สมดุลตามกลยุทธ์ Energy Symphonics และส่งเสริมพฤติกรรม “การคิดจริง ทำจริง (Ideate and Get Real)”แก่พนักงานกว่า 6,000 คน ใน 9 ประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีและ AI มาช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในธุรกิจต่างๆ ตลอดจนความสำเร็จสำคัญในการผลักดันให้ BKV Corporation (BKV) บริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) ในสหรัฐฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) เหล่านี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการส่งมอบโซลูชันพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน
300 High Flyers 2025 โดยนิตยสาร Prestige เป็นทำเนียบที่รวบรวมคนรุ่นใหม่ผู้ประสบความสำเร็จและสร้างอิทธิพลต่อสังคมไทยครอบคลุมทั้งธุรกิจองค์กร ผู้ประกอบการ เทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม แฟชั่น และสาขาอื่นๆ