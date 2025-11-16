ยูเอ็น เตือนโลก หลุดเป้าลดก๊าซเรือนกระจก ! ผู้นำบราซิล วอนให้ดำเนินการจริงจัง ในการเจรจา COP30

ขณะที่การประชุม COP30 กำลังดำเนินไป ประธานาธิบดีบราซิลเรียกร้องให้มีการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการวิเคราะห์ของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) แสดงให้เห็นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะลดลงเพียง 12% ภายในปี 2035 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายในการจำกัดภาวะโลกร้อนอย่างมาก
เมื่อปีที่แล้ว การประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่กรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน (COP29) ได้เปิดฉากขึ้นด้วยประธานาธิบดีอิลฮัม อาลีเยฟ โดยพูดถึง “น้ำมันเชื้อเพลิง” ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ควบคู่ไปกับก๊าซและถ่านหินนั้นเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ว่าเป็น "ของขวัญจากพระเจ้า"
คำกล่าวเปิดการประชุม COP30 ว่าด้วยสภาพภูมิอากาศในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ริมป่าฝนอเมซอนในเมืองเบเลง ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป ประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ของบราซิล ได้กล่าวสุนทรพจน์อย่างท้าทาย โดยประกาศว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ภัยคุกคามของอนาคตอีกต่อไป แต่มันคือโศกนาฏกรรมของปัจจุบัน” ลูลากล่าว พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่ปฏิเสธวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ เขาย้ำว่าวิกฤตการณ์นี้ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาและชุมชนยากจนที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอยู่แล้ว
“เราควรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยุติธรรม” เขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงความพยายามในการลดคาร์บอนในระบบเศรษฐกิจ และเตือนว่าภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง “ผู้ที่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและผู้ที่ควรจะตาย” รุนแรงมากขึ้น
ขณะนี้ แรงกดดันกำลังตกอยู่กับผู้เจรจาจากกว่า 190 ประเทศที่เดินทางมายังเบเลงเพื่อให้เกิดความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงเป็นประวัติการณ์และอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ถูกมองข้ามไปจากวาระการประชุม ท่ามกลางความกังวลด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้น
ทิศทางที่ถูกต้อง แต่เป็นความเร็วที่ผิดพลาด
ไซมอน สตีลล์ เลขาธิการสหประชาชาติด้านสภาพภูมิอากาศ กล่าวว่า โลกมีความคืบหน้านับตั้งแต่มีการรับรองข้อตกลงปารีสในปี 2558 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส (3.6 องศาฟาเรนไฮต์) และในอุดมคติคือ 1.5 องศาเซลเซียส เหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม
สตีลล์กล่าวว่าประเทศต่างๆ ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกลง แต่เตือนว่าต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว
"ผมไม่ได้กำลังพูดเกินจริง" เขากล่าว "เรายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ เราต้องดำเนินการให้เร็วขึ้นอีกมาก ทั้งในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซและการเสริมสร้างความยืดหยุ่น"
ก่อนข้อตกลงปารีส โลกกำลังมุ่งสู่ภาวะโลกร้อนประมาณ 3.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2100 แผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศระดับชาติในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า Nationally Determined Contributions (NDCs) จะจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ประมาณ 2.5 องศาเซลเซียส โดยสมมติว่าประเทศต่างๆ ดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเต็มที่ แต่หลายประเทศกลับไม่ได้ปรับปรุง NDC ตามที่กำหนดไว้ก่อนการประชุม COP30
การวิเคราะห์คำมั่นสัญญาระดับชาติฉบับใหม่ของสหประชาชาติ คาดการณ์ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจะลดลงประมาณ 12% ภายในปี 2035 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2019 ซึ่งดีขึ้นเล็กน้อยจากการคาดการณ์ 10% ที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว การปรับปรุงนี้รวมถึงพันธกรณีใหม่จากจีนและสหภาพยุโรป แต่ยังห่างไกลจากเป้าหมายการลดอุณหภูมิลง 60% ที่นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าจำเป็นภายในปี 2035 เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส
“เรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง” ลูลากล่าว “แต่ด้วยความเร็วที่ไม่เหมาะสม”
สหประชาชาติกล่าวว่าการรักษาระดับอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย หากไม่เกิดภาวะโลกร้อนเกินขีดจำกัดชั่วคราว ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของประเทศเกาะที่อยู่ต่ำ เช่น ตูวาลู
COP แห่งการปฏิบัติ จำเป็นต้องเป็นรูปธรรม
ยังคงไม่แน่นอนว่าประเทศต่างๆ จะดำเนินการตามข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่ทะเยอทะยานภายในสิ้นสุดการประชุมสุดยอดหรือไม่ โดยบราซิล ประเทศเจ้าภาพได้กำหนดกรอบ COP ครั้งนี้ให้เป็น "การนำไปปฏิบัติ" ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนคำมั่นสัญญาให้กลายเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
สตีลล์กล่าวว่าสิ่งนี้ต้องรวมถึงการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการจัดการ การเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นสามเท่า และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสองเท่า เขากล่าวเสริมว่า ประเทศต่างๆ ต้องตกลงกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพื่อวัดความก้าวหน้าในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ และแนวทางในการเพิ่มการสนับสนุนทางการเงิน
การประชุมสุดยอด COP29 เมื่อปีที่แล้ว จบลงด้วยข้อตกลงว่าควรมีเงินทุนอย่างน้อย 3 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนาภายในปี 2578 แต่ผู้สังเกตการณ์หลายคนโต้แย้งว่าจำนวนเงินดังกล่าวยังต่ำกว่าความต้องการอย่างมาก ภารกิจสำคัญในเบเลงคือการหาวิธีขยายเป้าหมายดังกล่าวให้อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ (1.12 ล้านล้านยูโร) ต่อปี
ลูลากล่าวว่าจำนวนเงินนี้ "ถูกกว่าการทำสงครามมาก"
เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เราต้องร่วมมือกัน
ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายระลอก และการที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่อันดับสองของโลก ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม สตีลล์เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือ
“ในเวที COP30 นี้ หน้าที่ของคุณไม่ใช่การต่อสู้กันเอง แต่หน้าที่ของคุณคือการต่อสู้กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี้ร่วมกัน” เขากล่าว
อังเดร คอร์เรอา ดู ลาโก นักการทูตระดับสูงด้านสภาพภูมิอากาศของบราซิลและประธานการประชุมปีนี้ เรียกร้องให้ผู้เจรจายอมรับคำว่า mutirao ซึ่งเป็นคำภาษาโปรตุเกสที่มีรากศัพท์มาจากภาษาพื้นเมือง หมายถึง “ความพยายามร่วมกัน”
ทั้งโด ลาโก และลูลา ต่างเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องวิทยาศาสตร์และพหุภาคี ลูลาเตือนว่าใน "ยุคของข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือน" ทั้งสองประเทศกำลังถูกโจมตี เขากล่าวว่า "COP แห่งความจริง" นี้จะต้องช่วยต่อต้านแนวโน้มเหล่านั้น
รายงานที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวข้องกับ COP เพิ่มขึ้นถึง 267% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เพิ่มความเร่งด่วนให้กับความจำเป็นในการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
โด ลาโก กล่าวในจดหมายถึงผู้เจรจาก่อนการประชุมสุดยอดว่า "เราต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโดยสมัครใจ ร่วมกัน หรือต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงโดยโศกนาฏกรรม" "เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เราต้องร่วมมือกัน"
ต้นทุนของการไม่ลงมือทำ ทำให้ GDP ตกต่ำ
สตีลล์เตือนว่าการไม่สร้างความทะเยอทะยานนั้นนำมาซึ่งต้นทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ที่ร้ายแรง “ไม่มีประเทศใดในหมู่พวกท่านที่สามารถแบกรับสิ่งนี้ได้ เพราะภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศทำให้ GDP ตกต่ำถึงสองหลัก” เขากล่าว
คำพูดของเขาเกิดขึ้นในขณะที่พายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่พัดถล่มฟิลิปปินส์ และเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากพายุเฮอริเคนที่รุนแรงพัดถล่มจาเมกาและคิวบาตะวันออก
“แม้ภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศจะคร่าชีวิตผู้คนนับล้าน แต่เมื่อเรามีทางออกแล้ว สิ่งนี้จะไม่มีวันได้รับการให้อภัย” สตีลล์กล่าว
เขากล่าวเสริมว่าการไม่ลงมือทำนั้นไม่เป็นผล ขณะที่ “ภัยแล้งครั้งใหญ่ทำลายผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้น ล้วนไม่สมเหตุสมผลทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง”
สตีลล์ย้ำว่าเครื่องมือสำหรับรับมือกับวิกฤตนี้มีอยู่แล้ว ปัจจุบันพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ำที่สุด ประมาณ 90% ของโลก และการลงทุนทั่วโลกในพลังงานหมุนเวียน ซึ่งในปีนี้แซงหน้าถ่านหินในฐานะแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล
"เศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้" เขากล่าว "ไม่อาจโต้แย้งได้เช่นเดียวกับต้นทุนของการไม่ลงมือทำ"
