ตลท. ผนึก KBANK สานต่อแคมเปญ ‘ช้อปสะดวก ช่วยสังคม’ ปีที่ 2 หนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม ในเครือข่าย SET Social Impact

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เดินหน้าสานต่อความร่วมมือปีที่ 2 ในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise หรือ SE) ในเครือข่าย SET Social Impact ผ่าน K+ market บนแอปพลิเคชัน K PLUS ภายใต้แคมเปญ “ช้อปสะดวก ช่วยสังคม” โดยปีนี้ มีผู้ประกอบการเพื่อสังคมเข้าร่วมทั้งสิ้น 13 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เข้าร่วมใหม่ 6 ราย ได้แก่ บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด, บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Avautis), บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด, บริษัท โฮมเน็ท จำกัด (Home Net), บริษัท เลิร์นดู วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (Learndo) และบริษัทเซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด (ไร่รื่นรมย์)
สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมแคมเปญปีนี้ มีหลากหลาย อาทิ กาแฟจากเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์ งานคราฟต์และของแต่งบ้านรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานศิลป์จากกลุ่มออทิสติกไทย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า KBANK ในการมีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านการอุดหนุนสินค้าที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) พร้อมทั้งสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังได้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
ลูกค้า KBANK รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) ในเครือข่าย SET Social Impact ด้วยการแลกคะแนนผ่าน K Point หรือ ชำระเงิน ที่ K+market โดยพิมพ์ “SET Social Impact” ในช่องค้นหา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม