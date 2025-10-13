ยูนิเซฟและบีเอ็มดับเบิลยู ตอกย้ำในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ติดตามโครงการนำร่องที่จังหวัดอุดรธานี

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย และยูนิเซฟ สานต่อความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย ด้วยการลงพื้นที่ติดตามโครงการนำร่องในจังหวัดอุดรธานีที่มุ่งเน้นการนำพาเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือการฝึกอบรม (NEET) กลับเข้าสู่ระบบ
โครงการนำร่องดังกล่าวดำเนินงานใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่ม NEET ได้เรียนรู้ทักษะที่มีคุณค่า มีงานทำ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างฐานแรงงานของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง
ยูนิเซฟและบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ร่วมกันดำเนินโครงการ “BRIDGE: Educating Young People for Tomorrow Today” ใน 5 ประเทศ ที่มีโรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในประเทศนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อมอบทักษะสำคัญในวิชา STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงานในอนาคต ภายใต้ความร่วมมือระยะยาวในระดับโลกกับยูนิเซฟดังกล่าวนี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป จะมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายของยูนิเซฟเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งในประเทศไทย โครงการนำร่องนี้เน้นการอบรมด้านสะเต็มศึกษา การเสริมทักษะและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 1,400 คนใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ อุดรธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาภายใต้ระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีเยาวชนทั่วประเทศประมาณ 1.2 ล้านคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม NEET ยูนิเซฟจึงร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อขยายผลโครงการนำร่องนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทย
นางเซเวอรีน เลโอนาร์ดี รองผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จของโครงการนำร่องในการช่วยให้เยาวชน 1,400 คน กลับคืนสู่การศึกษา การอบรม และการทำงานอีกครั้ง ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงพลังแห่งความร่วมมือที่เข้มแข็งและแนวทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เราไม่เพียงเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางได้เรียนรู้ทักษะและมีงานทำเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างแรงงานในอนาคตของประเทศไทยให้มีความพร้อมมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไปพร้อมกัน เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการขยายผลจากโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป”
ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลลัพธ์จากโครงการดังกล่าว ณ ตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโครงการนำร่องแห่งแรก นายเรเน่ แกร์ฮาร์ด ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ยังเผยอีกว่า “ความร่วมมือของเรากับยูนิเซฟเริ่มต้นมาจากความเชื่อและมุมมองที่ตรงกันสำหรับอนาคตของประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคการผลิตที่แข็งแกร่งของไทย เราเชื่อว่าการมีแรงงานที่มีทักษะพร้อมสำหรับปัจจุบันและอนาคต เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโต และการส่งเสริมศักยภาพของคนในพื้นที่ที่ขาดโอกาสที่จะเติบโตและมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ สามารถช่วยให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น และเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยแข็งแรงขึ้นไปพร้อมกัน”
โครงการนำร่องนี้ พัฒนาขึ้นโดยปรับใช้จากโครงการ Reinforced Youth Guarantee ของสหภาพยุโรป ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การระบุตัวเยาวชนที่เข้าข่าย NEET และบริการสนับสนุนในพื้นที่ การสร้างความไว้วางใจกับเยาวชน NEET และครอบครัว การให้คำปรึกษาและการสนับสนุนที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงสู่โอกาสทางการศึกษา การอบรม หรือการทำงาน ทั้งนี้ แนวทางการสนับสนุนเยาวชนภายใต้โครงการนำร่องในพื้นที่ตำบลนาพู่สามารถนำเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา การอบรม หรือการทำงานได้ถึง 92% ส่งผลให้ตำบลนาพู่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมการบริหารจากสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2567
ระหว่างการลงพื้นที่ คณะผู้แทนจากยูนิเซฟและบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เข้าสังเกตการณ์หลักสูตรพัฒนาทักษะที่จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ก่อนจะร่วมหารือในประเด็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตของเยาวชนกลุ่มเปราะบางที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังได้พบปะพูดคุยเยาวชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ณ บริษัท ไทยวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อรับฟังประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมโครงการที่ปัจจุบันมีงานทำจากทักษะและความรู้ที่ได้รับมา