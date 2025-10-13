บางจากฯ นำร่อง “Carbon Capture” ในโรงกลั่นน้ำมันรายแรกของไทย

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กับ บีไอจี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Utilization) ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและ Mitico จากสหรัฐอเมริกา นำร่องใช้เทคโนโลยีดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture)ที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง เป็นโรงกลั่นน้ำมันรายแรกของประเทศไทยที่มีการศึกษาแนวทางการนำคาร์บอนที่ดักจับได้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม
จับมือบีไอจี ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
พิธีลงนามดังกล่าว มี นางสาวกิตติมา วงศ์แสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นางอรลา เจริญลาภ Chief Finance Officer บีไอจี เป็นผู้ลงนาม โดยมี นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากฯ เป็นประธานในพิธี และมีดร.เอกบดินทร์ วินิชกุล Associate Professor and Head of WREE Department / Faculty Representative สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเป็นพยานกิตติมศักดิ์ และนายพงษ์ศักดิ์ เหลืองจินดารัตน์ Chief Strategy and Sustainability Officer บีไอจี และ ดร.เอนกประชา แก้วมณี ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจากฯ ร่วมเป็นพยาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านการศึกษาการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้จากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เริ่มจากการใช้ในกระบวนการผลิตของโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง สู่การศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับแนวทางการเดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ตามแผน BCP 316 NET ของกลุ่มบริษัทบางจาก
ต่อยอดความร่วมมือ กับ AIT และ Mitico แปร CO2 จากของเสียเป็นทรัพยากร
นอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ บริษัท Mitico International Sarl จากสหรัฐอเมริกา (ชื่อเดิมว่า C-Quester) เมื่อปี 2566 ที่ได้ร่วมดำเนินโครงการทดสอบต้นแบบเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Technology Pilot Unit) โดยใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Mitico เพื่อทดสอบต้นแบบการดักจับคาร์บอนจากกระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง มาสู่ความร่วมมือกับบีไอจี ผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย และหนึ่งใน 11 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง Carbon Markets Club เมื่อปี 2564เพื่อสร้างระบบนิเวศคาร์บอนต่ำ สะท้อนความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม อีกทั้งร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทย ที่รัฐบาลได้ประกาศจะเร่งบรรลุเป้าหมายใหม่ จากเดิมปี 2608 เป็นปี 2593