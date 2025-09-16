xs
xsm
sm
md
lg

บางจากฯ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนและ SAF บนเวที APPEC 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้บริหารบางจากฯ “กลอยตา ณ ถลาง” เข้าร่วมเสวนา 2 เวที ในการประชุม Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC) 2025 ภายใต้แนวคิด “Navigating Trade, Technology and Transition” เมื่อวันที่ 8-11 กันยายนที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย S&P Global Commodity Insights ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

ถือเป็นเวทีประชุมพลังงานระดับภูมิภาคที่ทรงอิทธิพลที่สุดงานหนึ่งของปี เนื่องจากได้รวบรวมผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เข้ามาแลกเปลี่ยนแนวโน้ม ความท้าทาย และโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ


ในวันแรกของ APPEC 2025 วันที่ 8 กันยายน ก่อนพิธีเปิดการประชุม นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วม VIP Meet & Greet เพื่อพบกับผู้นำในอุตสาหกรรม แขกรับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงของ S&P Global โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติคือ Ms. Low Yen Ling, Senior Minister of State, Ministry of Trade and Industry and Ministry of Culture, Community and Youth ประเทศสิงคโปร์ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน

ต่อมาวันที่ 9 กันยายน ซึ่งเป็นการประชุม Carbon Markets Conference นางกลอยตาร่วมสนทนา Fireside Chat ในหัวข้อ “Designing Carbon Mechanisms for Developing Economies” ได้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนของประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจ ไปสู่ระบบกำกับดูแลที่เข้มแข็งมากขึ้น

เช่น ระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) การจัดเก็บภาษีคาร์บอน และข้อบังคับในอนาคต โดยย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในอาเซียน เพื่อเสริมสร้างภูมิภาคที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการสร้างกลไกที่น่าเชื่อถือในระดับสากลและมีความเป็นธรรมภายใน ประเทศ โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก Verra ที่ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการออกแบบกลไกคาร์บอนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศกำลังพัฒนา สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสอดคล้องกับทิศทางตลาดโลก

วันถัดมา 10 กันยายน ในการประชุม Biofuels Conference นางกลอยตาเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “Sustainable Aviation Fuel (SAF) – Taking Flight in Asia” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการ SAF ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน ความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมเชื้อเพลิงใหม่ เช่น Alcohol to Jet (AtJ) และ e-Fuels รวมถึงกรอบนโยบายและแรงจูงใจภาครัฐ ตลอดจนการแก้ไขข้อท้าทายด้านวัตถุดิบเพื่อเร่งการผลิตและการใช้ SAF ในวงกว้าง โดยมีผู้แทนจาก Petronas Airbus และ Qantas ร่วมเสวนา

ในการอภิปรายสะท้อนถึงความท้าทายในการขยายการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยั่งยืน (SAF) ที่ยังมีต้นทุนสูงกว่าน้ำมันเครื่องบินแบบดั้งเดิม ขณะที่ปริมาณวัตถุดิบ เช่น น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (UCO) ยังมีจำกัดและมีการแข่งขันสูง ขณะเดียวกัน บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแล ก็มีความสำคัญในการสนับสนุนด้วยข้อมูล มาตรฐานการรับรอง และกรอบนโยบายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งผู้ผลิต สายการบิน และผู้โดยสาร และช่วยผลักดันให้การใช้ SAF ขยายตัวได้จริงในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการเน้นถึงการสื่อสารกับผู้โดยสารและภาคประชาสังคมในภาพรวม เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการทำให้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ว่าการใช้ SAF มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไร รวมถึงการรณรงค์อย่างโครงการ “Fry to Fly” ของกลุ่มบริษัทบางจากที่เชื่อมโยงประชาชนกับการเดินทางที่สะอาดและยั่งยืนด้วยการรับซื้อ UCO เพื่อนำไปผลิต SAF

ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของบางจากฯ ในเวที APPEC 2025 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรสู่เป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2050 ตามแผน BCP 316 NET ซึ่งบางจากฯ พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานสะอาด ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดคาร์บอนในระดับภูมิภาค มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งในเอเชียและในระดับโลก




หนุนมาตรการกำหนดสัดส่วนผสม SAF ขั้นต้น ร้อยละ 1 ในปี 2569

กลุ่มบริษัทบางจากสนับสนุนข้อเสนอมาตรการกำหนดสัดส่วนผสม SAF (SAF Blending Mandate) ขั้นต้นที่ร้อยละ 1 ในปี 2569 แม้มาตรการนี้ประเทศไทยยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ แต่นางกลอยตามองว่า “จะช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แม้ต้นทุน SAF ยังสูงกว่าน้ำมันเครื่องบินทั่วไปในปัจจุบัน การผสมในสัดส่วนร้อยละ 1 จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่าโดยสาร อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการลงทุนใน SAF ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว”

ในฐานะผู้บุกเบิกการผลิต SAF ชนิด Neat SAF (100%) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) รวมถึงวัตถุดิบทางเลือกอื่น ๆ เช่น ของเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยกระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) บางจากฯ ยังมีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญคือระบบท่อส่ง SAF ที่เชื่อมต่อโดยตรงจากหน่วยผลิต SAF ที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนง สู่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ที่ช่วยสนับสนุนการกระจายเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำระบบ Book & Claim และตลาดคาร์บอนมาใช้เพื่อสะท้อนผลการลดการปล่อยคาร์บอนจากการบินอย่างแท้จริง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สายการบินและลูกค้า



บางจากฯ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนและ SAF บนเวที APPEC 2025
บางจากฯ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนและ SAF บนเวที APPEC 2025
บางจากฯ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนและ SAF บนเวที APPEC 2025
บางจากฯ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนและ SAF บนเวที APPEC 2025
บางจากฯ เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนและ SAF บนเวที APPEC 2025
กำลังโหลดความคิดเห็น