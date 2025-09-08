ไบเทค ผนึกพันธมิตร 6 Green Partners ชูโมเดล Carbon-Neutral Events ขับเคลื่อนไมซ์ไทยยั่งยืน

ไบเทคตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ด้วยการผนึกกำลัง 6 พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ SCGP, PTTGC, Wake Up Waste, AltoTech, Banpu NEXT และ Scholars of Sustenance (SOS) ร่วมพัฒนาโมเดลการจัดงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ครอบคลุมการวัด ลด และชดเชยคาร์บอน
พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี RealTime Carbon Tracking Dashboard และมาตรฐานการชดเชยคาร์บอนของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO มาใช้จริง ผลักดันงานอีเวนต์ไทยสู่ Carbon-Neutral Events ตอบโจทย์เทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม
นางสาวจารุภา ยินดีเหมาะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กล่าวว่า ไบเทค พร้อมเดินหน้าแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย (MICE: Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) ภายใต้พันธกิจในการเป็นสถานที่จัดงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผลักดันแนวคิด Green MICE และ Circular Economy สู่การปฏิบัติจริง โดยร่วมมือกับ 6 Green Partners ได้แก่ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC, Wake Up Waste, บริษัท อัลโต้เทค โกลบอล จำกัด (AltoTech), บริษัท บ้านปู เน็กซ์ โซลาร์ วัน จำกัด (Banpu NEXT), และมูลนิธิ Scholars of Sustenance (SOS) เพื่อขับเคลื่อนโมเดล Carbon-Neutral Events ที่ครอบคลุมการ วัด-ลด-ชดเชยคาร์บอน ตามมาตรฐาน TGO พร้อมต่อยอดสู่การจัดงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
บทพิสูจน์การยกระดับมุ่งสู่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่อนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอน
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญ คือ การนำ Realtime Carbon Tracking Dashboard โดย AltoTech มาช่วยผู้จัดงานติดตามและวิเคราะห์การปล่อยคาร์บอน ครอบคลุม Scope 1–3 พร้อมรายงานหลังงานเพื่อปรับปรุงการจัดงานในอนาคต การนำวัสดุเหลือใช้และขยะมารีไซเคิล ผ่าน SCGP และ PTTGC เพื่อให้เกิดเป็น Upcycling Product นำกลับใช้ประโยชน์ และลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ร่วมกับ Banpu NEXT เพื่อใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิล การบริหารจัดการอาหารร่วมกับ SOS ลดของเสียและส่งต่ออาหารให้ชุมชน การชดเชยคาร์บอนผ่านโครงการที่ได้รับการรับรองจาก TGO
ในความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยที่ผ่านมาสามารถรีไซเคิลขยะรวม 62.8 ตัน ในปี 2567 คิดเป็นการเติบโต 59% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 26 ตัน แบ่งเป็นกระดาษ 51.2 ตัน ขวดพลาสติก 5.7 ตัน และอะลูมิเนียม 5.9 ตัน รวมแล้วช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 116,497 กิโลกรัมเทียบเท่า คิดเป็นการเติบโต 59% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่ 26 ตัน รวมถึงการจัดนิทรรศการแบบ Carbon-Neutral ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมขยายการใช้ระบบติดตามเครดิตคาร์บอนในระดับอุตสาหกรรม
“ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 6 รายและมาตรฐานของ TGO ทำให้ไบเทค สามารถยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่อนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอน และเป็นการตอกย้ำ บทบาทของไบเทคในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยเป็นศูนย์นิทรรศการและการประชุมที่พร้อมมอบโซลูชันด้านความยั่งยืนให้ผู้จัดงานทุกระดับ และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกัน “Join the Leaders. Go Green with BITEC”นางสาวจารุภา กล่าว
เดินหน้าแนวคิด “จัดงานให้ยั่งยืนที่ไบเทค”
ไบเทคพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้จัดงานและองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยการมอบเครื่องมือและบริการต่าง ๆ แก่ผู้จัดงาน โดยผู้จัดงานจะได้รับบริการการติดตามคาร์บอนแบบเรียลไทม์ การบูรณาการการออฟเซ็ตในการวางแผนงานกิจกรรม การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบงานกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การรับรองในฐานะผู้จัดงานที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “จัดงานให้ยั่งยืน เริ่มต้นได้จริงที่ไบเทค” สามารถติดตามโครงการดี ๆ ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้ที่ Sustainability - Bangkok International Trade & Exhibition Centre หรือ www.bitec.co.th/visitor/sustainability