ดิอาจิโอผนึกกำลังสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” ผ่านโครงการ Wrong Side of the Road

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร (แถวหน้า ด้านซ้าย) นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และนายประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ (แถวหน้า ด้านขวา) ซีเนียร์ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดื่มไม่ขับ ภายใต้โครงการ Wrong Side of the Road
บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก เดินหน้ารณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับ พร้อมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการผนึกกำลังกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดกิจกรรมอบรมให้เรื่องดื่มไม่ขับ ภายใต้โครงการ Wrong Side of the Road ให้กับกลุ่มคนขับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ รวม 114 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดื่มไม่ขับ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ขับรถขนส่งสาธารณะในการมอบบริการที่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และร่วมกันส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน


นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิอาจิโอเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบมาโดยตลอด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์การดื่มอย่างรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเวลากว่าทศวรรษ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS เรามุ่งหวังที่จะลดผลกระทบเชิงลบจากการดื่มแล้วขับในระยะยาว ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มหรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม การร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยหรือ สปข. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายการรณรงค์เรื่องดื่มไม่ขับ ผ่านโครงการ Wrong Side of the Road ไปยังกลุ่มคนขับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้ท้องถนนจำนวนมาก ดิอาจิโอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในครั้งนี้”


ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กล่าวว่า “สำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งแล้ว ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารถือเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ทางสมาคมฯ จึงรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดื่มไม่ขับ ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ Wrong Side of the Road ของดิอาจิโอเช่นกัน ทางสมาคมฯ จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับดิอาจิโอในการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ขับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยกันในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับรถของเรามีความพร้อมมากขึ้นในการให้บริการผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในภาพรวมอีกด้วย”

การอบรมเพื่อรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับ ผ่านโครงการ Wrong Side of the Road ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายและจิตใจ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเรียนรู้อันตรายของการขับขี่ขณะมึนเมาผ่านแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่ง จากการศึกษากรณีตัวอย่างของบุคคลที่เคยประสบเหตุการณ์ดื่มแล้วขับจริง ทั้งจากในมุมของผู้ที่ดื่มแล้วขับ และมุมของผู้ที่เป็นเหยื่อจากการดื่มแล้วขับ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดื่มแล้วขับอย่างรอบด้านให้กับผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่คนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร (แถวหน้า ด้านซ้าย) นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) และนายประวิทย์ บุญนิธิไพสิฐ (แถวหน้า ด้านขวา) ซีเนียร์ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอบรมดื่มไม่ขับ ภายใต้โครงการ Wrong Side of the Road
