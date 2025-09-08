ดิอาจิโอผนึกกำลังสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ” ผ่านโครงการ Wrong Side of the Road

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก เดินหน้ารณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับ พร้อมเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการผนึกกำลังกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดกิจกรรมอบรมให้เรื่องดื่มไม่ขับ ภายใต้โครงการ Wrong Side of the Road ให้กับกลุ่มคนขับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ รวม 114 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดื่มไม่ขับ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ขับรถขนส่งสาธารณะในการมอบบริการที่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และร่วมกันส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน
นางสาวชัชฎา จันทรางศุ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ดิอาจิโอเชื่อมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการดื่มอย่างรับผิดชอบมาโดยตลอด และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์การดื่มอย่างรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเวลากว่าทศวรรษ โดยกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS เรามุ่งหวังที่จะลดผลกระทบเชิงลบจากการดื่มแล้วขับในระยะยาว ด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดื่มหรือไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม การร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทยหรือ สปข. ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายการรณรงค์เรื่องดื่มไม่ขับ ผ่านโครงการ Wrong Side of the Road ไปยังกลุ่มคนขับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้ท้องถนนจำนวนมาก ดิอาจิโอยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในครั้งนี้”
ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) กล่าวว่า “สำหรับผู้ประกอบการรถขนส่งแล้ว ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารถือเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ ทางสมาคมฯ จึงรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการดื่มไม่ขับ ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ Wrong Side of the Road ของดิอาจิโอเช่นกัน ทางสมาคมฯ จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับดิอาจิโอในการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ขับรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ด้วยกันในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับรถของเรามีความพร้อมมากขึ้นในการให้บริการผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในภาพรวมอีกด้วย”
การอบรมเพื่อรณรงค์เรื่องการดื่มไม่ขับ ผ่านโครงการ Wrong Side of the Road ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกายและจิตใจ กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเรียนรู้อันตรายของการขับขี่ขณะมึนเมาผ่านแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิ่ง จากการศึกษากรณีตัวอย่างของบุคคลที่เคยประสบเหตุการณ์ดื่มแล้วขับจริง ทั้งจากในมุมของผู้ที่ดื่มแล้วขับ และมุมของผู้ที่เป็นเหยื่อจากการดื่มแล้วขับ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดื่มแล้วขับอย่างรอบด้านให้กับผู้ให้บริการรถขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่คนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้