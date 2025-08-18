แกร็บ แจกหมวกกันน็อก 6,000 ใบ ให้คนขับ GrabBike ใน 5 หัวเมือง

แกร็บ ประเทศไทย จับมือ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล สนับสนุน “โครงการถนนปลอดภัย” ที่มุ่งเสริมสร้างวินัยจราจรและสร้างความปลอดภัยทางถนน ผ่านการรณรงค์สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนออกเดินทาง ด้วยการมอบหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารจำนวน 6,000 ใบ ให้กับคนขับที่ให้บริการเรียกรถจักรยานยนต์ผ่านแอปฯ (GrabBike) ใน 5 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี พัทยา และภูเก็ต เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับทุกคนตลอดการเดินทาง
นางสาวเมธิณี อนวัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการเดินทางและบริหารคนขับแกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีที่แกร็บให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ ในประเทศไทย เรามุ่งมั่นยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในมาตรการหลักที่แกร็บให้ความสำคัญมาตลอดคือการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ของคนขับ ซึ่งสะท้อนผ่านสถิติความปลอดภัยในการเดินทางบนแพลตฟอร์มที่ระดับ 99.9% ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา แกร็บได้ผนึกความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ให้กับคนขับ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อป้องกันภัยบนท้องถนน อาทิ การแจ้งเตือนเมื่อมีการขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและการแจ้งให้คนขับหยุดพักหากให้บริการนานเกินไป เป็นต้น
“เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก 100% ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เราจึงได้จัดทำหมวกกันน็อกสำหรับผู้โดยสารจำนวน 6,000 ใบเพื่อมอบให้กับคนขับที่ให้บริการ GrabBike โดยได้นำร่องแจกให้กับคนขับใน 5 หัวเมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี พัทยา และภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อต้นแบบให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และเสริมความมั่นใจให้กับทั้งคนขับและผู้โดยสารเดินทางได้อย่างปลอดภัย”
จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต คือกรณีที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวก จากกรณีดังกล่าวเพื่อยกระดับความปลอดภัยและลดการสูญเสีย ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจจราจรจึงมุ่งเน้นรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก 100%
พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กล่าวว่า “จำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำ ‘โครงการถนนปลอดภัย’ เพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัย โดยมุ่งกวดขันการสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ กองบังคับการตำรวจจราจรจึงขอขอบคุณ การสนับสนุนของทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดการสูญเสียบนท้องถนน”
ความร่วมมือระหว่าง แกร็บ ประเทศไทย และ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ภายใต้ “โครงการถนนปลอดภัย” ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นำของแกร็บในฐานะแพลตฟอร์มเรียกรถอันดับ 1 ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืน