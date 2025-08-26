“เจียไต๋” คว้ารางวัล “สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร” จาก ม.เกษตรศาสตร์

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย โดยคุณทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล Chief Commercial Officer เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “สถาบันที่มีความดีเด่นทางการเกษตร พ.ศ. 2567” ในพิธีมอบรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร บุคคลดีเด่นทางการเกษตร และสถาบันดีเด่นทางการเกษตร พ.ศ. 2567” ภายในงานรวงทองคืนทุ่ง 2568 – Aggie Day'68 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูองค์กรและบุคคลที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ยอมรับในวงการเกษตร มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
รางวัลที่เจียไต๋ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน พร้อมปรับบทบาทสู่การเป็นผู้ส่งมอบสูตรสำเร็จทางการเกษตร หรือ โซลูชัน โพรไวเดอร์ (Solutions Provider) เพื่อขับเคลื่อนวงการเกษตรไทยสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะ สอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักขององค์กรที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตร ด้วยผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ