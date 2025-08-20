ขอเชิญนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานวันคืนเหย้า "สิงห์ดำสัมพันธ์ 2568"พบกัน 23 ส.ค. นี้

วันนี้ (20 ส.ค.) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึง การจัดงานวันคืนเหย้า "สิงห์ดำสัมพันธ์ 2568"
ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568
ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาข้าราชการประจำ สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ และสาขาธุรกิจเอกชนหรือวิชาชีพอิสระ หรือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
และรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ
พร้อมเชิญชวนนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย เข้าร่วมงานตั้งเเต่ 08.00 น. เป็นต้นไป
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า ตนขอเเสดงความยินดี กับนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับ "นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2568" ซึ่งสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตเก่า
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น จากผู้ซึ่งใช้วิชาความรู้ในการประกอบอาชีพโดยสุจริต
และได้รับความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน มีความประพฤติดี ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมทั่วไป อันเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการศึกษา ตอบแทนพระคุณ
ของสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ประกอบด้วย
สาขาข้าราชการประจำ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) นายสมคิด จันทมฤก (รุ่นที่ 37) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 2) นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ (รุ่นที่ 38) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3) นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ (รุ่นที่ 39) เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และ 4) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
(รุ่นที่ 44) อธิบดีกรมการปกครอง
สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 1 ราย คือ
นางสาวสุวรา ทวิชศรี (รุ่นที่ 40) ผู้ว่าการการประปานครหลวง
สาขาธุรกิจเอกชน หรือ วิชาชีพอิสระ หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายสุทธิเกียรติ โสภณิก (รุ่นที่ 24) ผู้อำนวยการองค์การสุนัขกู้ภัยแห่งชาติ 2) นางพัทยา เรือนแก้ว
(รุ่นที่ 28) ประธานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี
และรางวัลกรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ
1 ราย คือ นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
(รุ่นที่ 28) ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรรม (ด้านต่างประเทศ)
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานวันคืนเหย้า "สิงห์ดำสัมพันธ์ 2568" ในปีนี้ที่จะชวนให้ย้อนวันวานและสร้างความทรงจำใหม่ร่วมกัน นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งเเต่ 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 08.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า
- 09.09 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- 09.45 น. พิธีสงฆ์
- 10.30 น. พิธีคาราวะอาจารย์
- 11.00 น. การประชุมใหญ่สามัญ ส.ร.จ. ประจำปี 2568
- 13.30 - 14.30 น. พิธีประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัล "นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2568"
นายอรรษษิฐ์ สัมพันธรัตน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปี 2568 ทุกสาขาอีกครั้ง พร้อมขอเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญ ที่จะเติมเต็มความผูกพันของพวกเราชาวสิงห์ดำให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่าลืมมาเจอกัน