บ้านปู ผนึก AIESEC จุดพลังคนรุ่นใหม่ เปิดเวทีระดมไอเดีย AI สร้างทีมงานขับเคลื่อนองค์กร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ร่วมกับสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ (AIESEC in Thailand) จัดโครงการ Thailand Social Case Competition 2025 (SCC) เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมไทย ผ่านการทำงานเป็นทีม โดยในกรณีของบ้านปูบริษัทฯ ตั้งโจทย์การออกแบบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สำหรับงานทรัพยากรมนุษย์เน้นการบริหารคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

การแข่งขันจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “AI-Powered Skill Matching” มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันระดมไอเดียการออกแบบ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับบทบาทและความต้องการเฉพาะของแต่ละงานหรือโปรเจกต์ ผ่านการใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านทักษะ บุคลิกภาพ และจุดแข็งเฉพาะบุคคล เพื่อให้สามารถจับคู่คนกับงานได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ทีม “Sales of Immovable Property” นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ด้วยการสร้างผลงานที่ผสานการใช้ AI สร้างทีมทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างกลมกล่อมและครบวงจร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ AI ประมวลผลข้อมูลการประเมินทักษะ และบุคลิกภาพของบุคลากรภายใน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับตำแหน่งงาน ต่อด้วยการออกแบบโมเดลการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning) เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะของพนักงานให้ตรงกับความต้องการขององค์กร และยังต่อยอดด้วยการใช้ AI คัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครจากภายนอก เพื่อเสริมสร้างทีมให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ทีม Sales of Immovable Property เจ้าของรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกภูมิใจมากกับผลงานจากความทุ่มเทตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ถึงจะเจอทั้งข้อจำกัดด้านเวลาและภารกิจการเรียน แต่เราก็พยายามเต็มที่ ใส่ใจในรายละเอียด และคิดให้รอบด้าน สิ่งที่เรานำเสนอไม่ใช่แค่ไอเดีย แต่คือแนวทางที่คิดมาอย่างรอบคอบ โดยใช้ AI เข้ามาช่วยจัดทีมงานให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ การออกแบบแผน Reskill และ Upskill ไปจนถึงการพัฒนาระบบที่นำไปต่อยอดได้จริงในทางปฏิบัติ”


นายวิธพล เจาะจิตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผลงานของเยาวชนทำให้เราเห็นถึงไอเดียที่หลากหลายและสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งหลายไอเดียมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดได้ เนื่องจากบ้านปูพร้อมเปิดโอกาสให้นำ AI มาใช้ในระบบนิเวศองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวคิดว่าการเติบโตของพนักงานและ AI ต้องเดินไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า AI เปรียบเสมือนพนักงานคนหนึ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างแท้จริง”

ในปีนี้ มีผู้สมัครเข้าโครงการ SCC ในโจทย์ของบ้านปูกว่า 900 คน (จากกว่า 200 ทีม) โดยทั้งหมดได้ผ่านเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตั้งแต่การบริหารโครงการ การจัดการทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงเทคโนโลยี AI ซึ่งล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่


นายประมินทร์ กระจ่างลิขิต Country Director - AIESEC in Thailand กล่าวว่า “สำหรับ AIESEC โครงการนี้ไม่ใช่เพียงเวทีการแข่งขัน แต่คือพื้นที่แห่งการพัฒนา “ผู้นำเยาวชน” ที่พร้อมจะเรียนรู้ ลงมือทำ และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคม เราเชื่อว่าภาวะผู้นำเริ่มต้นจากการเปิดใจรับฟัง แลกเปลี่ยน และเข้าใจมุมมองที่หลากหลาย และปีนี้คือโอกาสสำคัญที่เราได้ร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนความยั่งยืน พร้อมจุดประกายให้ผู้นำรุ่นใหม่เติบโตด้วยความตระหนักรู้ มีจุดยืน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้น”

“บ้านปูเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเรียนรู้ กล้าลงมือทำ และไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เราเชื่อมั่นว่าประสบการณ์จากโครงการนี้จะเปิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับผู้นำรุ่นใหม่ ในการที่เราจะศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับทีมที่ชนะและทีมที่ผ่านเข้ารอบในการนำไอเดียมาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป” นายวิธพล กล่าวเสริม

ติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านปูได้ที่ https://www.banpu.com หรือ https://www.facebook.com/Banpuofficialth





