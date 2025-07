เครือข่าย ThaiCBN มอบ White Paper ด้าน Climate แก่ภาครัฐ พร้อมเปิดตัว “E-Handbook for Greener SMEs”

ผนึกกำลัง 33 องค์กรพันธมิตรในเดินหน้าผลักดัน SME ไทยเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน จัดทำข้อเสนอเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านในรูปแบบของมอบให้แก่ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบนิเวศภูมิอากาศและผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วม พร้อมเปิดตัวคู่มือที่รวบรวมความรู้ เครื่องมือ โครงการและมาตรการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME ในการปรับตัวและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า หากเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิโลกได้ ปัญหาโลกร้อนจะส่งผลกระทบเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบสูงถึง 4.9-43.6% ของ GDP ภายในปี พ.ศ. 2591 ถึงแม้ไทยจะมีการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608 และประกาศแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กรอบของความตกลงปารีส (Nationally Determined Contributions: NDC) ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของประเทศนอกจากนี้ผลสำรวจโอกาสและความท้าทายของธุรกิจ SME สู่เทรนด์ธุรกิจ ESG จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า SME ไทยกว่า 65% มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ESG แต่เป็นความรู้ระดับพื้นฐาน และไม่มีความเข้าใจเชิงลึกเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ มีเพียง 4% เท่านั้นที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์การเปลี่ยนผ่านได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทต้องเร่งผลักดันเพื่อไม่ให้ธุรกิจ SME เสียโอกาสในการทำธุรกิจทั้งบนเวทีระดับประเทศและระดับโลกธนาคารกสิกรไทยและพันธมิตรจากภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการเงิน และภาควิชาการ รวม 33 องค์กร จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายธุรกิจเพื่อสภาพภูมิอากาศแห่งประเทศไทย (Thailand Climate Business Network – ThaiCBN) เพื่อร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติด้าน Climate ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไปจนถึงข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ โดยล่าสุดเครือข่ายฯ ThaiCBN ได้จัดทำเครื่องมือที่รวบรวมโครงการและมาตรการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเริ่มต้นปรับตัวสู่แนวทางธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมตั้งแต่การประเมินตนเองเบื้องต้น ไปจนถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทธุรกิจ ได้แก่ 1) องค์ความรู้พื้นฐานสำหรับธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น อาทิ Green SME Index - คู่มือปฏิบัติ ESG สำหรับ SMEs ไทย สู่โอกาสในตลาดโลกสีเขียว และ CCI Library - คลังความรู้ด้าน Climate & ESG สำหรับอุตสาหกรรม 2) เครื่องมือหรือตัวช่วยในการเปลี่ยนผ่าน สำหรับธุรกิจที่มีความรู้ความเข้าใจและอยากเริ่มลงมือทำ เช่น SME One ID - แพลตฟอร์มลงทะเบียนสำหรับ SMEs, SME Academy 365 - หลักสูตร e-Learning, บริการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ และ Circular Economy Academy เป็นต้น 3) สินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสำหรับธุรกิจที่มีความพร้อมในการลงมือปฎิบัติจริงแต่ต้องการเงินทุน เช่น สินเชื่อธุรกิจเพื่อลดคาร์บอน สินเชื่อโซลาร์รูฟท็อป เป็นต้น ซึ่งเป็นสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยที่สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงนอกจากนี้ เครือข่ายฯ ThaiCBN ได้จัดทำข้อเสนอ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Climate Ecosystem ในรูปแบบของ White Paper - Climate Ecosystem Collaboration เพื่อส่งมอบให้แก่ภาครัฐ โดยมี นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการรับมอบเอกสารภายในงาน EARTH JUMP 2025 โดยเอกสารฉบับนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยภาคเอกชน ที่ไม่เพียงเสนอแนวคิด แต่ยังเปิดให้รัฐและทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าของแนวทางการเปลี่ยนแปลงมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมพลังร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐ ในการเร่งการเปลี่ยนผ่านของประเทศอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม สำหรับเนื้อหาภายในเอกสารมาจากการประสานความร่วมมือ เฟ้นหาพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Best Practice) และข้อเสนอเชิงนโยบายที่นำไปใช้ได้จริงพร้อมจัดทำข้อเสนอ Call to Action 6 ข้อ สำหรับภาครัฐ ได้แก่• สร้างกรอบนโยบายรัฐ–เอกชนที่เป็นระบบ• ส่งเสริมความรู้และการสื่อสารสาธารณะ• กำหนดมาตรฐานและระบบรับรองเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่าน• ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน• สนับสนุนกลไกตลาดคาร์บอนและลดการปล่อยในห่วงโซ่อุปทาน• ปรับปรุง/ยกเว้นกฎหมายเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมลดโลกร้อนการขับเคลื่อนจากเครือข่ายฯ ThaiCBN ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าครบทุกมิติตั้งแต่การให้องค์ความรู้ เครื่องมือ แนวทางปฏิบัติ จนถึงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่ภาครัฐ เพื่อผลักดันธุรกิจ SME เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทโลกใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพราะการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่ใช่แค่ ‘ความจำเป็น’ แต่เป็น ‘โอกาส’ ที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด E-Handbook for Greener SMEs ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/business/ccrc/documents/thaicbn-ehandbookforgreenersmes.pdf และสามารถดาวน์โหลด White Paper - Climate Ecosystem Collaboration ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/business/ccrc/documents/thaicbn-white-paper.pdf